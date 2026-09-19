在新加坡这个超高龄社会，我们必须学会区分独立与尊严

THE BROAD VIEW

当自主权开始消退时，我们能否守护年长者的心声，将是一大考验。

在一个崇尚自力更生的社会，依赖他人会让人感觉失去价值。但依赖并非年老的失败，而是人性的一部分。 照片：商业时报资料

在工作日的早晨，新加坡的巴刹和小贩中心里总是挤满了年长者。他们有的行动缓慢，有的则在家庭帮佣的陪伴下坐在轮椅上，看着人来人往。

这是一个平常的景象，却引出了一个大多数家庭宁愿推迟面对的问题：当我们无法再为自己做主时，该由谁来决定我们的生活方式？

这种变化很少一蹴而就。先是子女开始帮忙管理预约，接着是配偶接管银行账户，然后是帮佣决定一个人的用餐或洗澡时间。每一步或许都合理，甚至是必要的。

但随着时间的推移，关怀可能演变成控制——生活是围绕着当事人安排的，却不再有他本人的参与。

新加坡预计将在2026年成为超高龄社会。到2030年，每四名公民中就有一名年满65岁或以上。

公众的讨论理所当然地集中在医院床位、护理人员和退休保障的充足性上。但在这背后，有一个更深层次的问题：年长者是继续作为自己生活的主角，还是仅仅沦为被照顾的对象？

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当然，自主权并非“全有或全无”。一个无法再管理财务或独立行走的人，或许仍然可以选择穿什么衣服、拒绝用餐或要求见某位熟悉的访客。随着生活范围的缩小，这些小小的选择反而更具分量，而非无足轻重。

在家中，应弄清楚年长者仍能决定什么，需要什么帮助以及由谁提供。让他们参与对话，而不是成为被谈论的对象。多询问，少臆断。在移动、沐浴或检查某人身体之前，先做出解释。

提供真实而非象征性的选择。

这些举动虽小，却是在告诉我们所照顾的人：我们没有忘记你，你的意愿依然重要。

重要的是要尊重他们的决定，因为即便是出于爱，关怀也可能变成控制。家人和帮佣可能会因为疲劳，直接替他们选择餐食或回答医生的问题，因为这样更快。

但是，为一个人包办所有事，可能会在不知不觉中演变为替他们决定所有事。

看护者也可能出于对某人安全的担忧而采取行动。安全固然重要，但追求零风险可能会让生活失去自发性和意义。

因此，更好的问题不是如何消除风险，而是如何在管理风险的同时，尽可能地将选择权保留在年长者手中。

在一个崇尚自力更生的社会，依赖他人会让人感觉失去价值。但独立与尊严并非一回事。独立自主的能力可能会减弱，但尊严不应如此。

尽早展开对话

家人之间应该趁着大家还能沟通时，尽早讨论这些问题。

遗嘱只涵盖死后的金钱和财物，对于丧失能力期间的决策却只字未提。

持久授权书可能更为有用，它允许年满21岁或以上的人指定一名值得信赖的授权人，以便在自己将来丧失心智能力时，由其代为处理护理、金钱或财产方面的决策。

这并非授权他人立即接管一切，而是一种声明：“如果我无法为自己做主，这就是我信任的、可以帮助我的人。”

这个选择值得我们做的，不只是草草签名了事。应深入讨论年长者在住房、医疗、财务和与家人联系等方面的意愿。询问他们心目中的美好生活是怎样的，而不仅仅是安全的生活。

在餐桌上进行这些对话可能会很尴尬，但在急诊室里面对这些问题会糟糕得多，因为那时需要在几分钟内做出决定。

其他工具也很有帮助。“预先医疗指示”（Advance Medical Directive）记录了个人关于维持生命治疗的意愿。“预先护理计划”（Advance Care Planning）则是一项持续的对话，旨在了解当事人在无法亲自表达时，他/她在医疗方面最重视什么。

随着情况的变化，这些计划应定期重新审视；否则，家人可能需要向法庭申请指定代理人，这个过程非常耗时，而时间可能是他们最缺少的。

建立更广泛的支援圈

没有哪个家庭应该独自承担这一切。综合护理机构（Agency for Integrated Care）可以在社区护理和财务援助方面提供帮助；新加坡失智症协会（Dementia Singapore）和看护者联盟（Caregivers Alliance）等团体则能提供实际帮助和倾听。

综合诊疗所和社区护理团队可以在处理跌倒、用药、家居改装和暂息护理等方面提供援助。

寻求帮助不是失败。这可能是一个家庭所做的最负责任的事情，因为看护的过程无疑会让人筋疲力尽、心生挫败。

同一个问题一天可能要问五遍。刚拒绝的饭菜，一小时后又想吃了。这些时刻都在考验着人的耐心。而一个疲惫的看护者更有可能将控制误认为是保护。

但我们面前的这个人，不是一个需要被“管理”的问题；他们是曾为我们准备午餐的父母，是曾与我们并肩而立的伴侣。

总有一天，那个曾经开车送我们上学的人，或许会不记得回家的路。我们可能不得不替他人做决定，但我们绝不能因此就认为自己拥有了他们的人生。

依赖并非年老的失败，而是人性的一部分。

当方向盘交到我们手中时，我们应该轻轻地握着它：继续播放他们喜欢的音乐，维持他们的日常习惯，不断询问他们想去哪里，即使答案来得很慢，或者根本没有答案。

好的照料，不是把某人安全地带到我们为他们选择的目的地，而是帮助他们始终参与在这段旅程中。

作者是新加坡董事协会（Singapore Institute of Directors）的资深认证董事，并在多家公司担任董事，包括担任SGListCos主席。