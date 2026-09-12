可持续发展始于学会维修

THE BROAD VIEW

当消费持续增长时，仅靠回收无法维持新加坡的循环经济

循环经济挑战了一个深植于现代消费观念中的假设——当一件东西坏了，它的使用寿命就结束了。有时确实如此，但更多时候并非如此。 照片来源：UNSPLASH

最近，我家厨房烤面包机的一个铰链坏了。加热元件仍然完好无损，烤出的面包和以往一样好。只是一个固定外壳的小零件失灵了。

我的第一反应是修理它。更换一个铰链肯定不会太难。但我很快就发现事实并非如此。

要找到愿意修理小家电的人出乎意料地困难。没有备用零件，而且人工费可能比一台新烤面包机还贵。家人和朋友的建议一致：直接买台新的吧。

这完全是理性的选择。但总感觉有些不对劲。这台烤面包机并非无可救药。看起来，问题出在围绕着它的整个体系——这个体系让更换变得比维修更便宜、更快捷、也更方便。

这让我反思，我们关于可持续发展的讨论是否过于关注丢弃物品之后如何处理，而不够关注我们当初为何要丢弃它。

先维修，后回收

根据新加坡绿色发展蓝图 2030，新加坡致力于成为一个由循环经济驱动的“零废弃”国家，让减少使用、再利用和回收成为常态。其中一个目标是，到2030年，将人均每日垃圾填埋量减少30%。

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在这项工作中，回收至关重要，但它发生在产品生命周期的相对末端。在回收之前是再利用。而在更换之前，通常还有另一个选择：维修。

每一件制成品都涉及资源和能源的消耗——从原材料开采、零部件制造、产品包装，到从工厂运输至商店和家庭。延长其使用寿命能够保留其中内含的部分价值。

因此，循环经济挑战了一个深植于现代消费观念中的假设——当一件东西坏了，它的使用寿命就结束了。有时确实如此，但更多时候并非如此。

当丢弃成为理性选择

消费者不能独自承担这个责任。如果修理一件50新元的电器需要花费80新元，那么更换就是合理的。如果制造商停止生产备用零件、将组件密封在产品内部，或不公开维修信息，那么即使是有意愿维修的消费者也别无选择。

因此，可持续发展不仅要解决消费者如何处置产品的问题，还必须关注企业如何设计产品和提供售后支持。耐用性很重要，可维修性和获取备用零件的渠道也同样重要。

消费者不能独自承担这个责任。如果修理一件50新元的电器需要花费80新元，那么更换就是合理的。如果制造商停止生产备用零件、将组件密封在产品内部，或不公开维修信息，那么即使是有意愿维修的消费者也别无选择。

因此，可持续发展不仅要解决消费者如何处置产品的问题，还必须关注企业如何设计产品和提供售后支持。耐用性很重要，可维修性和获取备用零件的渠道也同样重要。

当消费者不断购买更多产品时，即使社会在回收旧物方面效率越来越高，循环经济也无法真正持续。更根本的成就是从一开始就减少需要更换的物品。

维修可以带来回报

令人鼓舞的是，新加坡已经有了这种思维方式的实例。

“Repair Kopitiam”项目于2014年启动，旨在对抗“用完即弃”的文化。该项目将居民与志愿维修指导员聚集在一起，修理出故障的电器、衣物、家具和其他家庭用品。

它的意义超越了让物品免于被丢弃。在这里，实用知识得以分享，邻里之间得以相聚，人们也发现那些看似无用的东西有时可以重获新生。

维修不必局限于家庭和社区义工。

盛港综合医院已将类似原则应用于破损的布草。医院不会自动丢弃这些布草，而是修复或改造仍可使用的部分。

根据政府的绿色公共服务计划报告，约30%的破损布草可以被重新利用，每年可减少约1.25吨的浪费，并节省约4万7000新元。

这些例子挑战了一个根深蒂固的假设，即可持续发展必然意味着更高的成本。有时，浪费只是我们忽略了的价值。

我们传承什么

维修的好处可能超越了经济和环境范畴。

2021年发表在《清洁生产杂志》(Journal of Cleaner Production)上的一项研究指出了与协作维修相关的四种关怀形式：对物品的关怀、对他人的关怀、对社区的关怀以及对环境的关怀。

这一点在新加坡尤为重要，因为曾经在邻里维修店随处可见的实用技能如今已基本消失。维修可以成为一种代际传承的可持续性——不仅保留了物品，也传承了知识。

此外，还有一个可以影响后代的更深远的启示。孩子们学习可持续发展，不仅通过学校的教导，更通过成年人的言传身教。

当椅子摇晃时，我们是拧紧椅腿还是买把新椅子？当玩具坏了，我们是探究原因还是马上再订购一个？当衣服破了，我们是缝补它吗？

没有哪一个单一的决定能决定新加坡的环境未来。但是，当这些决定在数百万个日常选择中不断重复时，它们就共同塑造了社会的常态。

“用完即弃”的经济最终需要“用完即弃”的文化。而循环经济则需要不同的本能。

丢弃前先问一句

这一切并非要将过去浪漫化，也不是坚持所有东西都必须修理。

有些电器会变得不安全。技术在不断变化。维修成本完全有可能远高于更换成本。便利性也很重要。

关键在于，更换已经变得如此轻而易举，以至于我们已经不再去问是否可以维修。

我最终还是换掉了我的烤面包机。从经济角度看，这是明智的选择。但那个坏掉的铰链让我开始思考，当可持续发展从国家目标走进日常生活时，它会是什么样子。

新加坡已擅长从宏观层面思考可持续发展——更环保的建筑、更清洁的交通、碳排放以及先进的废物管理系统。

下一个前沿领域可能要小得多。

它存在于我们的厨房、工作场所和邻里商店中；存在于制造商如何设计产品和提供售后服务中；也存在于我们判断一件物品是否真正寿终正寝的日常决定中。

我希望下一代在把东西扔进垃圾桶或点击“立即购买”按钮前，能多问一个问题：这个可以修吗？

因为最可持续的产品，可能不总是最新的，也不总是由可回收材料制成的。有时，它就是我们已经拥有的那一件。

作者是 SGListCos 主席、新加坡董事协会的资深认证董事。他曾担任怡和合发 (Jardine Cycle & Carriage) 的首席可持续发展官。