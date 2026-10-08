《今日承受阵痛，换取明日增长》：为何决策者应听取IMF的呼吁
人工智能、高能源价格和不断上升的公共债务是世界经济必须应对的主要“逆流”。
- 10月7日，国际货币基金组织 (IMF) 总裁 Kristalina Georgieva 在新加坡发表了为会议定调的开幕演讲，警告“凛冬将至”。 图片来源：IMF
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尽管亚细安经济充满活力，但该地区鲜少成为全球金融外交的中心。
然而，随着曼谷于10月12日至18日主办国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行年会，这一情况将在下周迎来改变。
国际货币基金组织总裁 Kristalina Georgieva 周三（10月7日）在新加坡发表了为会议定调的开幕演讲，她警告“凛冬将至”——此言既暗示了电视剧《权力的游戏》，也指北半球即将到来的季节性压力。
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