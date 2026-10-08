The Business Times
business-time-50

《今日承受阵痛，换取明日增长》：为何决策者应听取IMF的呼吁

人工智能、高能源价格和不断上升的公共债务是世界经济必须应对的主要“逆流”。

    • 10月7日，国际货币基金组织 (IMF) 总裁 Kristalina Georgieva 在新加坡发表了为会议定调的开幕演讲，警告“凛冬将至”。
    • 10月7日，国际货币基金组织 (IMF) 总裁 Kristalina Georgieva 在新加坡发表了为会议定调的开幕演讲，警告“凛冬将至”。 图片来源：IMF

    Andrew Hammond

    Published Thu, Oct 8, 2026 · 05:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    尽管亚细安经济充满活力，但该地区鲜少成为全球金融外交的中心。

    然而，随着曼谷于10月12日至18日主办国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行年会，这一情况将在下周迎来改变。

    国际货币基金组织总裁 Kristalina Georgieva 周三（10月7日）在新加坡发表了为会议定调的开幕演讲，她警告“凛冬将至”——此言既暗示了电视剧《权力的游戏》，也指北半球即将到来的季节性压力。

    此翻译对您是否有帮助？

    IMFKristalina GeorgievaGlobal economyArtificial Intelligenceenergy pricesPublic debtMonetary policyfiscal policy

    TRENDING NOW

    Banking stocks were all lower on Thursday morning, leading the STI’s decline.

    DBS, OCBC, UOB rout lops billions off STI as inflation, rate concerns spook investors

    From shy teenager to outspoken philanthropist, Chloe Tong has come a long way.

    Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose

    RHB highlights OCBC for its “all-round balance-sheet strength and earnings momentum”.

    OCBC sheds S$8 billion in value as shares close nearly 6% down; analysts cautious on banks

    Ang’s San Miguel holds nearly 25% of Luzon’s installed capacity and Lopez’s First Gen accounts for 12%.

    Deal between tycoon friends sparks scrutiny of Philippine power sector

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More