《塔麻可吉》与《玩具总动员》：千禧一代市场为何蓬勃发展
许多消遣方式都是昔日的娱乐游戏，因为当下的生活已鲜有轻松娱乐可言
- 为庆祝面世30周年，初代塔麻可吉机型将于2026年重新发售。 图片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
如果“uh-oh”的提示音会让你产生ICQ式的“巴甫洛夫”条件反射，那么恭喜你。你是一个身处新黄金时代的千禧一代，正迎来第二次重温青春图腾的辉煌机会。
为庆祝面世30周年，初代塔麻可吉机型将于2026年重新发售；2001年的电视剧《实习医生风云》（Scrubs）已于今年早些时候重启；后街男孩（Backstreet Boys）在拉斯维加斯的驻场演出也依旧火爆。
这些90年代和21世纪初的标志性事物的复兴虽然难以量化，但其风靡程度却不容忽视，就像紧身牛仔裤的回潮一样。
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