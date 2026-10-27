《塔麻可吉》与《玩具总动员》：千禧一代市场为何蓬勃发展

THINKING ALOUD

许多消遣方式都是昔日的娱乐游戏，因为当下的生活已鲜有轻松娱乐可言

为庆祝面世30周年，初代塔麻可吉机型将于2026年重新发售。 图片来源：海峡时报

如果“uh-oh”的提示音会让你产生ICQ式的“巴甫洛夫”条件反射，那么恭喜你。你是一个身处新黄金时代的千禧一代，正迎来第二次重温青春图腾的辉煌机会。

为庆祝面世30周年，初代塔麻可吉机型将于2026年重新发售；2001年的电视剧《实习医生风云》（Scrubs）已于今年早些时候重启；后街男孩（Backstreet Boys）在拉斯维加斯的驻场演出也依旧火爆。

这些90年代和21世纪初的标志性事物的复兴虽然难以量化，但其风靡程度却不容忽视，就像紧身牛仔裤的回潮一样。