NEW GLOBAL ORDER
从修昔底德到特朗普：世界应避免的三大陷阱
特朗普陷阱更为微妙，却也更令人不安：美国的矛盾态度正侵蚀其主导的秩序
- 近期的冲突使美国的导弹库存告急，而从亚洲地区调离军事资源也令其盟友感到不安。 图片来源：路透社
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本文由AI辅助翻译
对国际秩序最危险的威胁，可能既不是一个试图颠覆它的崛起大国，也不是一个缺席而留下真空的大国。
危险可能在于，建立该秩序的大国虽然仍占主导地位，但对其亲手创建的体系却日益表现出矛盾的态度。我们称之为“特朗普陷阱”。
我们可以在当前美国与伊朗在霍尔木兹海峡的对峙中看到这种动态的迹象。世界仍指望美国保障这一最关键海上咽喉的航行自由。没有其他国家有能力或意愿承担这一角色。
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