The Business Times
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THE BROAD VIEW

在当今的商业环境中，企业使命是实现持久盈利的途径

借助人工智能和数字工具，企业行为日趋透明，这正在改变利益相关者评估公司价值的方式

    • 多年来，企业一直在讨论环境、社会和治理（ESG）以及如何成为负责任的企业，但这些理念往往独立于商业战略之外，而未能成为其核心。
    • 多年来，企业一直在讨论环境、社会和治理（ESG）以及如何成为负责任的企业，但这些理念往往独立于商业战略之外，而未能成为其核心。 照片：商业时报资料图

    Rajeev Peshawaria

    Published Sat, Sep 19, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    在我任职和领导不同机构的职业生涯中，有一个观念始终根深蒂固：商业的首要目的是实现股东回报最大化

    在过去半个世纪的大部分时间里，这一假设一直与美国经济学家 Milton Friedman 的思想联系在一起。但它所盛行的那个世界，与当今商界领袖所处的环境已截然不同。

    原因之一是我们已经进入了我所称的“玻璃房经济”（glasshouse economy）时代。在这个时代，人工智能、社交媒体和无处不在的连接性，正使得企业行为变得前所未有的透明

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    Business managementESGCorporate profitsCorporate purpose

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