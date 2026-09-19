在当今的商业环境中，企业使命是实现持久盈利的途径
借助人工智能和数字工具，企业行为日趋透明，这正在改变利益相关者评估公司价值的方式
- 多年来，企业一直在讨论环境、社会和治理（ESG）以及如何成为负责任的企业，但这些理念往往独立于商业战略之外，而未能成为其核心。 照片：商业时报资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
在我任职和领导不同机构的职业生涯中，有一个观念始终根深蒂固：商业的首要目的是实现股东回报最大化。
在过去半个世纪的大部分时间里，这一假设一直与美国经济学家 Milton Friedman 的思想联系在一起。但它所盛行的那个世界，与当今商界领袖所处的环境已截然不同。
原因之一是我们已经进入了我所称的“玻璃房经济”（glasshouse economy）时代。在这个时代，人工智能、社交媒体和无处不在的连接性，正使得企业行为变得前所未有的透明。
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