The Business Times
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代币化要求投资管理人进行组织变革

企业面临的结构性挑战可能比技术性挑战更难应对。有四个领域值得关注。

    • 代币化重塑了基金经理管理技术、服务提供商，尤其是操作风险的方式。
    • 代币化重塑了基金经理管理技术、服务提供商，尤其是操作风险的方式。 照片：海峡时报

    Daniel Liebau &

    David Eckner

    Published Thu, Sep 24, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    国际货币基金组织 (International Monetary Fund) 2026年7月的一份报告指出，当前关于代币化的讨论往往集中在其对基础设施和产品的影响上。

    行业共识似乎是，代币化的好处在于更快的结算速度、实现分散所有权的可能性以及潜在的新颖分销渠道。

    由新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 领导的“守护者项目” (Project Guardian) 的试点交易表明，至少其中一些好处可以在受监管市场参与者的基础设施内实现。

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