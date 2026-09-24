代币化要求投资管理人进行组织变革
企业面临的结构性挑战可能比技术性挑战更难应对。有四个领域值得关注。
- 代币化重塑了基金经理管理技术、服务提供商，尤其是操作风险的方式。 照片：海峡时报
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国际货币基金组织 (International Monetary Fund) 2026年7月的一份报告指出，当前关于代币化的讨论往往集中在其对基础设施和产品的影响上。
行业共识似乎是，代币化的好处在于更快的结算速度、实现分散所有权的可能性以及潜在的新颖分销渠道。
由新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 领导的“守护者项目” (Project Guardian) 的试点交易表明，至少其中一些好处可以在受监管市场参与者的基础设施内实现。
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