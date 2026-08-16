交易员正准备就日元问题掀起一场大战

在美日对汇市进行历史性联合干预后，市场动荡的风险再度上升

纽约银行的数据显示，自美国干预以来，投资者每天都在持续且大规模地抛售日元。 照片：BT资料图

在美日采取历史性的联合行动以阻止日元颓势的两周后，市场正准备一战的迹象日益明显。

两周前，当美国财政部长 Scott Bessent 启动自1998年以来首次对日元的双边干预时，日元确实有所提振。纽约联邦储备银行的日元买入操作，帮助美元兑日元汇率从令人瞠目的164日元高位，回落至156日元左右。

就干预措施而言，这已是相当不错的成效（或者说，是欧元的成效，因为这一次 Bessent 选择使用的货币是欧元，而且令人惊讶的是，他事先并未征求欧洲同行的意见）。

美国政府介入日元市场，仍有可能标志着汇率的见顶。毕竟，如果有人大量抛售日元，谁也无法预料这会招致被激怒的美国政府采取何种报复措施。

贸易和国防政策都与美国如何看待其全球金融超级大国的角色息息相关，因此避免激怒这头“猛兽”是理性的选择。

但整体市场，尤其是货币市场，其走向很少是由那些容易找出“罪魁祸首”的巨额、集中的交易所驱动的。相反，市场走向综合了无数机构和个人的智慧（或愚蠢）。

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而眼下，大众正在重新加码做空日元。纽约银行的数据显示，自美国干预以来，投资者每天都在持续且大规模地抛售日元。

这已将汇率推回到美国干预前起点的一半位置。美元已回升至159日元，所有推动其继续走高的因素都已具备。一场碰撞在所难免。

这在一定程度上归因于所谓的套利交易。这种交易模式长期以来经常出现问题和崩溃，并波及看似无关的市场，因此带有一些令人不安的意味。

广义上讲，套利交易是指投资者借入低利率的廉价货币（比如日元），然后将其投入到收益率更高或更具吸引力的资产中（比如美国国债和科技股）。

套利交易的受欢迎程度和恶名时起时落，是衡量市场整体投机热度的一个软指标。它在当前这种低波动性的市场环境中最为活跃。

对于套利交易目前对日元的影响程度，分析师们的看法不一。但可以肯定的是，这在很大程度上解释了美元兑日元汇率的极端走势。

目前美国国债收益率异常之高——本周美国政府为新发行的30年期国债支付了自2001年以来的最高借贷成本。日本的国债收益率根本无法跟上。一些市场观察人士认为，很难看出套利交易在其他方面造成了广泛影响。

但瑞穗银行的 Masayuki Nakajima 指出，日元市场的几个特殊现象表明，套利交易正对日元构成温和压力。这些现象包括从银行东京分行转移到海外分行的日元迅速增加，这些资金通常被用于收益率更高的外币投资。

此外，尽管在美国干预后有所回落，但从历史标准来看，日元的投机性净空头头寸规模依然庞大。日元的空头交易时间也主要集中在伦敦和美国的交易时段，这暗示主导因素是投机而非商业考量。

最后，被称为“渡边太太”的日本散户外汇交易员也重出江湖，正在逐步重建对土耳其里拉、墨西哥比索等高收益货币的日元空头头寸。

Nakajima 表示，出于多种原因，所有这些头寸出现无序平仓的风险似乎很低。例如，日本加息的可能性已是市场普遍预期，而美国经济似乎也并未接近衰退，尽管周五（8月14日）公布的意外疲软的零售销售数据是个不祥之兆。

不过，他补充道：“如果真的发生平仓，其影响可能会拖累从美国科技股到新兴市场金融资产等一系列广泛的资产。”

然而矛盾的是，正如 Nakajima 所指出的，日元套利交易的巨大规模本身，可能反而会限制决策者对其采取激进行动的力度。

归根结底，关于日元对美元为何如此疲软的讨论，都围绕着同样几个核心问题。

只要受粘性通胀和动摇的货币政策信誉所推高的美国国债收益率居高不下，只要日本央行在加息问题上坚持谨慎路径，那么对于已从这笔交易中大赚一笔的广大市场参与者来说，做空日元就仍是他们的选择。

无论是联合干预还是单边干预，只有在这些基本面因素发生转变时才可能真正奏效。即便如此，决策者无疑也意识到，市场是非常脆弱的生态系统，不同元素之间的联系千丝万缕，在它们断裂之前往往并不明显。

日元空头们似乎愿意继续考验 Bessent 的决心。如果这演变成一场更大的战斗，其他所有人都应警惕可能出现的市场动荡。 来源：金融时报