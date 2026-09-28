特习休战止于人工智能；谁会夹在中间？

若美国迫使各国选边站队，更多国家可能会转向中国更便宜、更开放的模型。

在人工智能竞赛中，美国决定迫使其盟友站队，而不是进行拉拢并提供激励。 照片：REUTERS

美国总统 Donald Trump 与中国国家主席习近平于周四（9月24日）在华盛顿举行的峰会延续了贸易休战，但在人工智能领域，除了建立一个通报相关事件的渠道外，几乎毫无建树。

对先进芯片的出口管制甚至未被提上议程。

这正是问题的关键所在。关税和稀土可以用来交易，但人工智能能力不行，因为双方都将其视为决定相对实力的关键。