THE BROAD VIEW
理解人工智能取代的是什么，而非何人
体力劳动和人际交往或许能在人工智能时代幸存，但其基础任务已在改变
- 为引导劳动力转型，领导者必须将职位分解为具体任务：区分哪些可以自动化或由人工智能增强，哪些必须保留纯粹的人类属性。 图片来源：PIXABAY
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本文由AI辅助翻译
有一个简单的方法，可以判断一份工作是否有可能在人工智能时代幸存下来：在一天工作结束时，你是否需要洗手？
如果你需要洗手，那可能出于两个原因之一：你要么是体力劳动者——例如电工、水管工、厨师或园艺师——一天下来，手上会沾满劳作的污垢。
要么，你是与人打交道的工作者，例如领导者、顾问或客户关系经理，而信任是你工作的交换媒介。
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