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THE BOTTOM LINE

解锁股东价值，新加坡综合企业可借鉴日本商社经验

日本企业的转型助推了日经225指数的飙升

    • 日本最大综合企业之一的丸红 (Marubeni)，创建了一个旨在推动公司消费业务的投资平台。
    • 日本最大综合企业之一的丸红 (Marubeni)，创建了一个旨在推动公司消费业务的投资平台。 照片来源：路透社

    Kohki Sakata

    Published Wed, Sep 16, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    自2020年以来，日本股市经历了显著的复苏。日经225指数于2026年6月突破70,000点大关，标志着其近年来的涨势进一步加速。

    此轮上涨有几个驱动因素。首当其冲的是全球人工智能热潮，这提振了东京电子 (Tokyo Electron) 和软银 (SoftBank)等科技相关股。日元疲软也支撑了这一趋势，吸引了全球资本流入日本。

    一个备受瞩目的转折点出现在2020年8月，当时 Warren Buffett 的 Berkshire Hathaway 披露了其在五家日本主要贸易商社（即“综合商社”）的持股

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