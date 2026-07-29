公积金滑行路径投资组合面临艰巨挑战，但数字平台逆势而上

MIND THE GAP

Endowus成功帮助成员摆脱对现金存款的偏爱，为即将推出的基金带来了希望

对于中央公积金的生命周期投资组合在2028年成功推出，投资者教育和退休规划建议将是至关重要的。 照片：商业时报资料

【新加坡】生命周期投资组合采用滑行路径机制，即随着投资者临近退休，其风险敞口会逐渐降低。这是一种明智且成熟的退休前投资方法。

在美国，这类也被称为目标日期策略的资产，在活跃的股票市场推动下，于2025年增长了20%，总额达到4.8万亿美元。

投资研究公司Morningstar指出，过去10年，美国的目标日期策略以接近12%的年化复合增长率增长，这反映了资产价格的升值和稳定的计划供款。