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中美人工智能竞赛将定义本世纪
这场竞争不仅限于技术层面，还将波及更广泛的地缘经济领域。
- 对许多观察家而言，2025年1月发布的DeepSeek-R1证明了硬件劣势未必等同于能力劣势。 图片来源：路透社
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本文由AI辅助翻译
在现代史上，很少有竞争能像当前中美之间正在展开的人工智能竞赛这样影响深远。
与以往的太空竞赛、核军备竞赛等技术竞争不同，这场竞赛并不局限于单一领域。
人工智能是一项通用技术，涉及半导体、科学研究、军事、全球市场以及数十亿人的日常生活。
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