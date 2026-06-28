美国民主党再也无法忽视Mamdani和社会主义运动

在纽约市长的支持下，一批进步派候选人在该州的初选中大获全胜

Zohran Mamdani（左）曾被两党领袖妖魔化，如今却赢得了美国总统Donald Trump和前民主党批评人士的赞扬。 图片：NYTIMES

周二（6月23日），纽约发生了一件惊天动地的大事，但没有任何地质仪器记录到。这场震动发生在布鲁克林、皇后区、布朗克斯和上曼哈顿的投票箱中，其震感将一直传到华盛顿。

纽约市的民主党初选选民为市长Zohran Mamdani和美国民主社会主义者（Democratic Socialists of America, DSA）带来了一场完胜，他们选出了一批左翼众议院候选人，击败了两名在任国会议员。

选举结果并非势均力敌，也非侥幸，而是一次明确的裁决。