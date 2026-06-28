The Business Times
business-time-50

美国民主党再也无法忽视Mamdani和社会主义运动

在纽约市长的支持下，一批进步派候选人在该州的初选中大获全胜

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • Zohran Mamdani（左）曾被两党领袖妖魔化，如今却赢得了美国总统Donald Trump和前民主党批评人士的赞扬。
    • Zohran Mamdani（左）曾被两党领袖妖魔化，如今却赢得了美国总统Donald Trump和前民主党批评人士的赞扬。 图片：NYTIMES

    Leon Hadar

    Published Sun, Jun 28, 2026 · 12:00 PM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    周二（6月23日），纽约发生了一件惊天动地的大事，但没有任何地质仪器记录到。这场震动发生在布鲁克林、皇后区、布朗克斯和上曼哈顿的投票箱中，其震感将一直传到华盛顿。

    纽约市的民主党初选选民为市长Zohran Mamdani和美国民主社会主义者（Democratic Socialists of America, DSA）带来了一场完胜，他们选出了一批左翼众议院候选人，击败了两名在任国会议员。

    选举结果并非势均力敌，也非侥幸，而是一次明确的裁决。

    此翻译对您是否有帮助？

    New YorkUS politicsDemocratsSocial welfareUS Democratic PartyUS Republican Party

    TRENDING NOW

    Vincent Tan, founder of Berjaya Group, has reduced his holdings in multiple companies within the group.

    Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan

    Ohmyhome (BVI) is the holding company of Ohmyhome Singapore and its subsidiaries, which provide real estate services in Singapore and Malaysia.

    Ohmyhome Ltd sells real estate business for token US$1 due to poor business and continued losses

    Bosch has been hit hard by the automotive industry’s downturn.

    Bosch CEO unexpectedly steps down after leading a massive job cut push

    Sean Chiao joined Surbana Jurong as group CEO in April 2023.

    Surbana Jurong group CEO Sean Chiao to step down; search for successor under way

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More