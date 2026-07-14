The Business Times
business-time-50
THINKING ALOUD

人工智能员工与同事间的“薪酬嫉妒”：一颗埋在企业内部的定时炸弹

三星为其人工智能部门提供的丰厚奖金，可能会导致其他员工的疏远。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 得益于人工智能驱动的产品需求，三星电子公布的初步季度利润同比飙升1900%。
    • 得益于人工智能驱动的产品需求，三星电子公布的初步季度利润同比飙升1900%。 图片来源：BLOOMBERG
    Joyce Hooi

    Joyce Hooi

    Published Tue, Jul 14, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    已故说唱歌手 The Notorious BIG 可能对财务报表不甚了解，但他或许会这样总结三星电子的最新数据：“钱越多，麻烦越多。”

    7月7日，这家全球最大的存储芯片制造商报告称，得益于全球对人工智能驱动产品的永不满足的需求，其初步季度利润同比飙升了1900%

    对于任何其他公司来说，连续第三个季度创下营业利润新高本应是一件美事。 但在三星，这可能会使其不同部门员工之间的“薪酬嫉妒”问题变得更加棘手。

    此翻译对您是否有帮助？

    WagesUnionsArtificial IntelligenceSouth Korea

    TRENDING NOW

    Philippine’s Maharlika support for Petron through a credit facility shows the sovereign fund’s role in the nation’s energy security.

    Early payout from Philippines’ Maharlika Investment Fund raises eyebrows over its true nature

    Know what you’re retiring to, not just what you’re retiring from. Retirement is a good time to rebuild healthy habits, such as exercise.

    How I knew I was ready to retire at 50

    At the close on Monday, DBS was up 0.5% at S$70.79, OCBC had risen 0.2% to S$27.48, while UOB was down 0.9% at S$43.98.

    DBS crosses S$200 billion in market capitalisation as earnings optimism drives Singapore bank rally

    More interest in prime condos comes amid a softening in the broader private residential market.

    Flight to safety: New citizens and PRs drive Singapore luxury home sales as broader market cools

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More