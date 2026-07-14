人工智能员工与同事间的“薪酬嫉妒”：一颗埋在企业内部的定时炸弹

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三星为其人工智能部门提供的丰厚奖金，可能会导致其他员工的疏远。

得益于人工智能驱动的产品需求，三星电子公布的初步季度利润同比飙升1900%。 图片来源：BLOOMBERG

已故说唱歌手 The Notorious BIG 可能对财务报表不甚了解，但他或许会这样总结三星电子的最新数据：“钱越多，麻烦越多。”

7月7日，这家全球最大的存储芯片制造商报告称，得益于全球对人工智能驱动产品的永不满足的需求，其初步季度利润同比飙升了1900%。

对于任何其他公司来说，连续第三个季度创下营业利润新高本应是一件美事。 但在三星，这可能会使其不同部门员工之间的“薪酬嫉妒”问题变得更加棘手。