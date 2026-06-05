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印度如何阻止资本外流？
随着卢比对美元汇率跌至新低，印度必须采取措施保护本国货币。
- 印度的低利率是卢比疲软问题的核心所在。 图片来源：路透社
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本文由AI辅助翻译
资金正以惊人的速度流出印度。正当伊朗战争导致贸易逆差激增之际，海外投资流入也已枯竭。卢比遭受重创，官方国库正被耗尽。
一项旨在避免全面货币危机的政策组合即将出台。至少市场是这样预期的，尽管对于具体应包含哪些措施，各方意见存在很大分歧。
借鉴历史经验，一些人主张在海外筹集资金。
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