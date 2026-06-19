The Business Times
business-time-50

零售业复兴：新加坡能从成都学到什么

商场运营商应优先考虑体验，而非商业变现

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 成都成功盘活其零售空间的经验值得研究。要以人为本，创造相聚的理由，允许新概念进行试验，并让场所自然发展演变。
    • 成都成功盘活其零售空间的经验值得研究。要以人为本，创造相聚的理由，允许新概念进行试验，并让场所自然发展演变。 图片来源：BLOOMBERG

    Lee Kok How

    Published Fri, Jun 19, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    我最近参加了由 Singapore Management University Academy 和 Singapore Retailers Association 联合举办的成都沉浸式海外学习项目。在乌节路的光芒似乎日益黯淡之际，这次行程揭示了新加坡零售业需要反思的方向。

    新加坡通常从一个问题开始：“我们应该引进哪些商户？”而成都更优秀的零售运营商似乎从另一个问题着手：“人们为什么会想来这里？”

    在 Dongjiao Memory 这个融合了艺术、文化和零售的中心，这一点表现得淋漓尽致。

    此翻译对您是否有帮助？

    RetailSingaporeonline shoppingOrchard Road

    TRENDING NOW

    OT Group CEO Ryoji Shoda says that his luxury plans for Onitsuka Tiger will not necessarily come with a price hike.

    Onitsuka Tiger pivots from Asics stripes to tap luxury market

    Siranudh Scott had caused an internet sensation with a video accusing his brother of allegedly abusing him during his childhood years.

    ‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse

    Hong Kong dim sum chain Tim Ho Wan will host a customer appreciation dinner event on July 12.

    Dim sum chain Tim Ho Wan to close first Singapore outlet at Plaza Singapura after 13 years

    Orchid Hotel is on levels three to 20 of the 20-storey building at 1 Tras Link.

    Orchid Hotel in Tanjong Pagar sold for about S$273 million

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More