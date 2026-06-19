零售业复兴：新加坡能从成都学到什么
商场运营商应优先考虑体验，而非商业变现
- 成都成功盘活其零售空间的经验值得研究。要以人为本，创造相聚的理由，允许新概念进行试验，并让场所自然发展演变。 图片来源：BLOOMBERG
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我最近参加了由 Singapore Management University Academy 和 Singapore Retailers Association 联合举办的成都沉浸式海外学习项目。在乌节路的光芒似乎日益黯淡之际，这次行程揭示了新加坡零售业需要反思的方向。
新加坡通常从一个问题开始：“我们应该引进哪些商户？”而成都更优秀的零售运营商似乎从另一个问题着手：“人们为什么会想来这里？”
在 Dongjiao Memory 这个融合了艺术、文化和零售的中心，这一点表现得淋漓尽致。
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