“战略自主”是什么？为何各国突然都开始追求它？

各国在维持美国主导的安全与经济秩序的同时，也希望在参与其中时拥有更多灵活空间

今年五月，印度外交部长 Subrahmanyam Jaishankar 在新德里出席四方安全对话 (Quad) 外长会议。印度仍是这个由美国、澳大利亚和日本组成的集团的一员，但在其利益与华盛顿不一致时，会奉行独立的外交政策。 图片来源：EPA

“战略自主”正当其时。

欧洲领导人正以此为由，为历史性的国防建设提供理据；印度外交部则将其作为一项政策的指导原则，该政策在购买俄罗斯石油的同时，也积极吸引美国投资；加拿大则将其视为一项“核心目标”。

这个词在国际关系圈随处可见，但相关的解释却几乎无处可寻。那么，战略自主究竟意味着什么？分析人士为何现在开始关注它？

与其说是自给自足，不如说是增加筹码

首先需要注意的是，自主并不意味着退出国际秩序，或与华盛顿断绝或减少联系。

以欧盟（EU）为例。作为少数明确表达战略自主愿望的组织之一，它正在增加集体防务开支，以对冲一个其长期承诺已不再可靠的美国。

印度仍然与美国、澳大利亚和日本一同参与四方安全对话（Quad）战略联盟，但在其利益与华盛顿不一致时，它会奉行独立的外交政策。

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加拿大正在使其合伙业务多元化，但并未脱钩。

你或许可以对每个案例的具体情况提出异议。但从德国到印度再到加拿大，驱动这些国家外交政策的基本本能是相同的——在与美国保持大致一致的同时，寻求增加自己的回旋余地。

所有这些国家都仍处在美国主导的全球安全和经济秩序中。只是现在，它们正在就参与这些秩序的条件进行重新谈判。

如此看来，战略自主最好被理解为一种筹码和灵活性，而非自给自足。更具体地说，它是一种能对美国等大国靠山说“不”的可靠能力。

一个战略自主的国家可以采取当时超级大国不喜欢的的外交立场。它可以在不完全依赖他国硬件或授权的情况下部署军事力量。

并且，它能够对关键供应链保持足够的控制，以削弱来自对手的胁迫。

Charles de Gaulle 的影子

这个词组本身比许多人意识到的要新，尽管其背后的逻辑并非如此。

法国战后领导人 Charles de Gaulle 在 1960 年代的大部分时间里，致力于将后来被称为“战略自主”的理念制度化。

1966 年，他让法国退出了北大西洋公约组织（Nato）的一体化军事指挥体系，但仍保留了该国的联盟成员身份。他反对的是美国在法兰西安全事务上的事实授权。

他的理由很直接：一个在安全上依赖他国的国家，并非完全拥有主权。

尽管 de Gaulle 从未使用过“战略自主”一词，但该词在法国 1994 年的国防白皮书中被正式纳入官方理论。

到 1998 年，通过时任英国首相 Tony Blair 和法国总统 Jacques Chirac 共同发表的《圣马洛宣言》，这一概念已扩展到更广泛的欧洲政治中。他们主张，欧洲需要“在可靠的军事力量支持下，具备自主行动的能力”。

欧盟在其 2016 年的《全球战略》中正式确立了这一政策。

在 de Gaulle 推行其政策的同时，另一条平行的传统通过不结盟运动，见证了印度、印度尼西亚、南斯拉夫等许多国家在美国和苏联之间走出了一条冷战路线。

逻辑相同，危机各异

人们对战略自主的兴趣复苏有一个共同的根源：对于越来越多的国家来说，美国主导的秩序开始感觉不那么像一种公共产品，而更像是一种负担。

尽管有些领导人已经走在了前头——例如法国的 Emmanuel Macron 早在其欧洲同行之前就主张欧洲的战略自主——但正是对 President Donald Trump 可能迎来第二任期的预期，改变了政治格局。

那些曾经认为美国安全保障是无条件的政府，如今发现事实并非如此。

欧洲领导人不再追问独立的军事能力是否必要，而是在问他们能以多快的速度建立这种能力。

印度的战略自主版本，或许是发展最成熟、也最具启发性的。

Narendra Modi 领导的政府不顾西方制裁，购买俄罗斯石油。它在联合国关于乌克兰问题的投票中投弃权票，同时又深化与华盛顿的防务合作。它还参与包括北京在内的多边论坛，同时加强与四方安全对话的联系。

从传统联盟政治的角度看，这种行为似乎不合逻辑。但从战略自主的角度看，它就变得更加清晰易懂。

印度正在相互竞争的关系中最大化其筹码，同时拒绝永久依赖其中任何一方。

加拿大似乎也正走向类似的境地，尽管途径不同。

Trump 关于加拿大将成为美国第 51 个州的言论，暴露了渥太华对华盛顿的依赖程度之深。

作为回应，加拿大决策者正在推行贸易多元化、增加国防投资以及扩大合伙业务。

土耳其和沙特阿拉伯则展示了同样逻辑的更强硬版本。安卡拉在留在北约的同时，操作着俄罗斯的防空系统。利雅得则在建设国内国防能力的同时，积极培养华盛顿以外的替代武器供应商。

这些都是适应当今更加碎片化的国际秩序的对冲策略，而旧有的分界线则是区分结盟国家与不结盟国家。

如今，一条新的分界线正在出现。一些政府接受对靠山的深度依赖；另一些则决心保持灵活性，即便是在正式的联盟和合伙业务内部。

而这种区别——即追求战略自主的国家与不追求战略自主的国家之间的区别——正日益塑造着世界政治格局。THE CONVERSATION

作者系麦卡莱斯特学院政治学教授