250年后，美国民主将走向何方？

THINKING ALOUD

尽管困难重重，自治能否延续将取决于公民对其的珍视程度

在一场反对Donald Trump的抗议活动中，抗议者签署了一份独立宣言。政治极化正在侵蚀美国制度所依赖的妥协习惯。 照片来源：路透社

250年过去了，这场始于费城的实验——美国国父们在此签署了《独立宣言》——已经超越了几乎所有关于其会崩溃的预言。

1776年看似永恒的帝国早已瓦解；曾扬言要埋葬自由民主的意识形态，如今也已被埋葬。

然而，美国依然屹立不倒，不仅作为一个幸存的国家，更是在整个20世纪作为一个参照点——当其他国家的人们争论自己的社会应走向何方时，他们会以美国为标准来衡量自己。