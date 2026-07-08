The Business Times
business-time-50
THINKING ALOUD

250年后，美国民主将走向何方？

尽管困难重重，自治能否延续将取决于公民对其的珍视程度

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 在一场反对Donald Trump的抗议活动中，抗议者签署了一份独立宣言。政治极化正在侵蚀美国制度所依赖的妥协习惯。
    • 在一场反对Donald Trump的抗议活动中，抗议者签署了一份独立宣言。政治极化正在侵蚀美国制度所依赖的妥协习惯。 照片来源：路透社

    Leon Hadar

    Published Wed, Jul 8, 2026 · 03:16 PM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    250年过去了，这场始于费城的实验——美国国父们在此签署了《独立宣言》——已经超越了几乎所有关于其会崩溃的预言。

    1776年看似永恒的帝国早已瓦解；曾扬言要埋葬自由民主的意识形态，如今也已被埋葬。

    然而，美国依然屹立不倒，不仅作为一个幸存的国家，更是在整个20世纪作为一个参照点——当其他国家的人们争论自己的社会应走向何方时，他们会以美国为标准来衡量自己。

    此翻译对您是否有帮助？

    Thinking AloudUS politicsDemocracy

    TRENDING NOW

    The eligible projects include Sun Group’s developments linked to the Asia-Pacific Economic Cooperation summit in Phu Quoc in 2027.

    Targeted credit relief: Vietnam steers funding to Vingroup, Sun Group, Masterise megaprojects

    Recent cuts at e-commerce platforms such as Shopee is signalling shifting business priorities.

    E-commerce job cuts signal S-E Asia’s shift from scaling to deeper user engagement

    Koh Boon Hwee says humans have accepted that robots can take over the most repetitive, manual tasks, but are nervous about AI, which can also think.

    With AI, it’s not about coding better; workers need to think better: Koh Boon Hwee

    Dunearn House is within walking distance to Sixth Avenue MRT station and the upcoming Turf City MRT station.

    Frasers Property launches Dunearn House condo with prices from S$2,799 psf

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More