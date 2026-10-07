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Hongkong Land 旗下基金收购滨海盛景为何迟迟未定？

庞大的资产规模可能意味着该基金需要更多时间来筹集股权资本

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滨海盛景西座（右）在第28层和29层与相邻的东座相连。 照片：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。 查看原文