Hongkong Land 旗下基金收购滨海盛景为何迟迟未定？
庞大的资产规模可能意味着该基金需要更多时间来筹集股权资本
- 滨海盛景西座（右）在第28层和29层与相邻的东座相连。 照片：商业时报资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】数月以来，市场观察人士一直预期 Hongkong Land 将宣布收购滨海盛景 (Marina One) 的商业部分。
该资产要价约57亿新元，包含约188万平方英尺（sq ft）的可出租净面积，其中包括保费甲级办公空间和14万平方英尺的零售空间。
该项目是 M+S 开发的综合用途项目的一部分，M+S 是马来西亚主权财富基金（sovereign wealth fund, SWF）国库控股 (Khazanah Nasional) 与新加坡国家投资机构淡马锡 (Temasek) 按60:40比例成立的合资公司。
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