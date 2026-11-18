这不仅是一位CEO的丑闻，更关乎华盛顿

美国商务部长Howard Lutnick曾表示，在对华芯片销售问题上，他遵循白宫的领导。 照片：REUTERS

两年来，关于向中国出售人工智能芯片的争论一直停留在抽象层面：算力门槛、“第四优”芯片、市场份额与军事提升的权衡等。但在过去三周，这场争论增添了戏剧性情节。

事件发展迅速。在《纽约时报》报道美国机构调查新加坡人工智能云公司及Nvidia主要客户Megaspeed的一名女商人是否在为中国情报机构工作后的14天内，Jensen Huang承认与Alice Huang有婚外情，并从他33年前共同创立的公司辞职。

人们很容易将此解读为一则关于个人的道德故事，但这会忽略更宏大的背景。真正重要的斗争是那场已经浮出水面的斗争。

这场斗争涉及华盛顿的对华鹰派、国会、美国总统Donald Trump自己的内阁，以及由Howard Lutnick领导的商务部。该部门负责发放芯片出口许可证，并维护着政府的贸易黑名单——“实体清单”（Entity List）。

商务部的失职

鹰派的论点基于一种商务部未能给出令人信服解释的模式。其出口执法部门自2024年底以来就一直将Megaspeed作为调查目标。

美国自2022年起实施芯片出口限制，但据报道，官员在马来西亚的一个数据中心发现了仍未开箱的Nvidia设备；此后，一家关联公司购买了至少价值48亿美元的基于Nvidia技术的设备。

据报道，其他机构已敦促将Megaspeed列入实体清单。但该公司仍未被列入，而根据多方统计，商务部已有超过13个月未向该清单增添任何实体。

据报道，在Donald Trump五月访华前，Lutnick收到了一份关于Jensen Huang私人关系的机密备忘录。正是在同一次访问期间，商务部批准了约10家中国公司购买H200芯片。该备忘录发送的确切日期与这些批准的相对时间点尚未被报道。

改变这场斗争格局的是另一方的参与者。据Axios报道，Donald Trump至少三次批准了针对可疑芯片转移行为的行动，国务卿Marco Rubio、财政部长Scott Bessent、美国贸易代表Jamieson Greer和战争部长Pete Hegseth均支持该打击行动，而Lutnick则警告称此举将引发贸易战。

据报道，Bessent曾在战情室质问Lutnick为何Megaspeed未被列入实体清单，而Lutnick据称回答他不知道。商务部否认有过这次交流。

这并非民主党与行政当局的对抗，也非国会与行政部门的对抗，而是行政当局内部的冲突——财政部、国务院、国防部和贸易代表办公室联合对抗商务部。

商务部的回应

美国商务部对其行为有几点辩护理由。

首先，商务部的芯片政策就是总统的政策。今年一月，Donald Trump选择允许向中国销售H200芯片，以换取25%的收入分成。Lutnick也多次表示，在对华政策上，他遵循白宫的领导。

其次，商务部称其执法“按章办事”，将使用实体清单打击不良行为者作为常规做法，并已在五月堵上了一个人工智能芯片的出口漏洞。

第三，对Megaspeed调查的延迟部分是出于程序原因：据报道，商务部应司法部的要求暂停了自身的调查，因为在刑事调查期间将目标公司列入清单可能会给其通风报信。

第四，间谍案尚未证实。CNN报道称，美国情报部门尚不确定Alice Huang是否真的对Nvidia进行了间谍活动。Megaspeed表示其为一家合规守法的公司。北京方面称该指控毫无根据。Nvidia董事会则声明，没有理由相信美国国家安全或公司机密已受到损害。

最后，支持销售芯片的实质性论点是一个严肃的立场，即让中国数据中心使用美国芯片可以维持中国对美国技术栈的依赖，并使华为失去客户。这一立场在本次丑闻发生前就已存在，且丑闻本身也未能将其驳倒。

华盛顿的程序失当

对于双方阵营而言，这是一个令人不安的观点。正如一名前商务部官员对CNN所说，北京方面并不需要通过情报行动来让Nvidia为对华销售进行游说。

Jensen Huang曾公开为此辩护，并一度将“对华鹰派”的标签斥为一种耻辱。如果Alice Huang是一名情报资产，她所做的也只是顺水推舟。仅凭间谍案这一点，并不能证明美国政策已受到腐蚀。

但这一点对商务部同样不利。此次丑闻暴露的并非仅仅一位被收买的高管，而是一个似乎让贸易外交凌驾于其执法工具之上的出口执法机构。

那份未被理会的备忘录、被冻结的实体清单、停滞不前的限制措施，以及战情室里那个悬而未决的问题——如果那次交流确实发生过——这些都可以说是程序上的失败。

即使Alice Huang最终被证明只是一名女商人，这些问题依然重要。Donald Trump关于备忘录对他的决策过程没有太大影响的评论，对商务部的处境并无帮助。

一个人可以既认为向经过审查的中国买家出售H200芯片是明智的政策，同时也认为一家因芯片转移问题而受到长达数年调查的公司理应被列入实体清单。

这两个立场并不矛盾。行政当局未能将二者区分开来，将每一次执法行动都视为与北京交易的筹码，这才是Nvidia事件的真正教训。

鹰派现在拥有了一位分析师所说的“一个有具体人物和面孔的故事”。但他们应避免过度渲染：间谍指控尚未证实，而支持向中国出售芯片的论点也并非始于Alice Huang。

但针对商务部的指控并不取决于她的真实身份，而在于当执法会带来外交不便时，美国的出口管制体系是否依然有效。从目前的记录来看，答案是否定的。