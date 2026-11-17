THE BOTTOM LINE

而这种痴迷可能很快就会让其付出代价

外国人持有价值25万亿美元的美国股票，相当于美国以外地区国内生产总值的25%以上。 照片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

Warren Buffett有句名言：“永远不要与美国对赌”。如今，全球投资者似乎有了一个新口号：“只押注于美国。”

今年到目前为止，全球80%的股票资金流都进入了美国市场，是长期平均水平的两倍。从未有任何其他国家吸引过如此大的份额。

这些资金大部分来自散户投资者，他们不仅来自美国，也越来越多地来自海外。无论他们对美国的领导地位有何看法，他们都同样痴迷于美国股票。

关于美国股市财富激增如何提振国内消费支出和促进经济增长的文章已有很多。但现在是全世界都在做多美国。

近来，资金已从一些泡沫最大的人工智能股票中轮动出来，但并未流出美国。当这场“热恋”最终结束时，其经济后果将是全球性的。

散户投资者现在是市场的主导者。自2009年全球金融危机结束以来，美国家庭在美国股市中所占的份额稳步上升，已超过40%。

外国买家（包括散户）的份额也大幅扩大，已接近20%。

虽然大型对冲基金更引人注目，但它们仅持有美国股票的1%。它们在每日交易量中所占的份额也低于散户投资者，而后者才是市场更大的驱动力。

最近，在对冲基金减持人工智能股票之际，散户们却持续逢低买入，今年几乎每周都是净买家。即使在Nvidia首席执行官Jensen Huang离任后，世界各地的散户买家仍继续将巨额资金投入该公司的股票。

全球股票市场开始看起来像一种狂热崇拜，买家们反复高呼着一个名字：美国。

我在新加坡的朋友告诉我，有些咖啡馆里，家庭主妇们会聚在一起讨论她们在纽约交易所的交易。从印度流出的股票资金中，超过90%都流向了美国。

地缘政治也不足以抑制这一趋势。尽管在Donald Trump总统执政期间与美国存在分歧，墨西哥人仍然是积极的买家，他们持有的外国资产中有超过90%是美国股票。

加拿大人尽管对特朗普关税感到反感，但他们仍是美国股票最大的外国持有者之一。

这些押注得益于新的交易技术。美国广受欢迎的散户日内交易平台在世界各地都有模仿者。一位在迪拜工作的前同事惊叹道，那里的出租车司机正在使用一个新的加密货币交易所购买Nvidia的代币化股票，而对当地的知名企业几乎没有兴趣。

规则的改变为散户投资者打开了通往高风险策略的大门，而这些策略曾一度专属于“合格”机构投资者，其中还包括利用杠杆放大押注规模的新工具。

即使本国市场火热，似乎也未能减弱世界在美国市场冒险的胃口。

韩国今年仍是世界上表现最好的市场之一，但近几个月来，韩国散户投资者一直在积极地将投资转向美国市场，包括通过杠杆股票基金进行投资。

这种向美国倾斜的趋势是前所未有的。2000年的科技泡沫也是一个全球现象，但如今世界其他地区将其财富中远超以往的份额投入了这一个市场。

外国人持有价值25万亿美元的美国股票。这一数字相当于美国以外地区国内生产总值的25%以上，自21世纪初以来增长了四倍。

可以肯定的是，当人工智能股票的泡沫破裂时，美国感受到的冲击将最为明显，因为那里的购买狂潮最为激烈。

美国现在是唯一一个人们在股票上的投资超过房产的主要国家。在过去三十年中，他们的股票财富从相当于可支配收入的一倍增长到三倍，市场亏损带来的潜在冲击也相应增大。

我的计算表明，如果美国股市下跌25%，仅这些损失就将导致美国消费支出下降约2%，并导致欧洲大部分地区、日本、英国、加拿大和韩国的消费支出下降高达1%。

这些都是重大打击，因为在大多数经济体中，消费者贡献了经济增长的最大份额。

许多投资者表示，他们做多美国是因为别无选择，毕竟欧洲功能失调，而中国的金融体系发展受阻。

尽管这些担忧不无道理，但这并未降低对单一市场的痴迷给全球经济带来的风险。当这个市场动摇时，全球的散户陆军将付出沉重代价。——《金融时报》

作者是Rockefeller International的主席。他的最新著作是《资本主义出了什么问题》