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THE LEVEL GROUND

为何建造超越The Marq on Paterson Hill的新豪华公寓挑战重重

尽管豪华公寓需求存在，但要成功收购乌节路地区的永久地契集体出售地块并非易事

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Leslie Yee

Leslie Yee

Published Mon, Jul 20, 2026 · 12:06 PM
    • 乌节路地区是多个豪华公寓项目的所在地。
    • 乌节路地区是多个豪华公寓项目的所在地。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】Knight Frank Singapore的一份近期报告指出，2026年上半年，本地黄金地段住宅的购买意向保持稳定，新公民和永久居民 (PR) 的财富帮助推动了对豪华非有地住宅房产的需求

    今年上半年，黄金地段非有地住宅的最高成交记录是The Marq on Paterson Hill的一个单位，该单位面积为6232平方英尺 (sq ft)，售价为3700万新元，即每平方英尺 (psf) 5937新元。

    上述交易的每平方英尺价格超过了更新的21 Anderson项目单位在今年上半年的成交价。

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