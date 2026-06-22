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为何脆弱的美伊谅解备忘录无法重启降息周期

这份临时协议所蕴含的风险，超出了乐观金融市场普遍的预期。

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    • 黎巴嫩提尔地区一个被以色列空袭摧毁的社区。美伊协议面临的主要威胁包括以色列极有可能使其脱轨。
    • 黎巴嫩提尔地区一个被以色列空袭摧毁的社区。美伊协议面临的主要威胁包括以色列极有可能使其脱轨。 图片来源：路透社

    Andrew Hammond

    Published Mon, Jun 22, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    上周，市场对脆弱的美伊谅解备忘录 (MOU) 的宣布普遍反应积极。然而，关键的经济下行风险依然存在，特别是考虑到该协议在未来几周极有可能瓦解甚至崩溃。

    这份于周三（6月17日）签署的14点谅解备忘录受到了政界人士和一些商界利益相关者，尤其是航运业内部人士的批评。

    鉴于其内容不明确，一些人甚至称之为“误解备忘录”。

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    Iran warInterest ratesCentral banksGeopoliticsTrump administration

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