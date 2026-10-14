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胡塞武装为何袭击沙特阿拉伯

对利雅得本土的袭击表明，也门内战正蔓延至境外

    • 也门的胡塞武装分子。10月初，该组织袭击了沙特的石油设施，并用无人机和导弹瞄准了该国的机场和军事基地。
    • 也门的胡塞武装分子。10月初，该组织袭击了沙特的石油设施，并用无人机和导弹瞄准了该国的机场和军事基地。 图片来源：EPA

    Leon Hadar

    Published Wed, Oct 14, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    10月3日，当沙特阿美公司位于利雅得南部的一家炼油厂上空升起浓烟时，这不仅仅是沙特支持的也门政府与胡塞武装之间长期纷争的又一次袭击。

    这表明，在联合国斡旋的停火协议下冻结了四年的也门内战，已全面重返利雅得腹地。这也表明，沙特希望按自己的方式结束冲突的愿望正逐渐渺茫。

    局势升级并非凭空而来。胡塞武装称，停火协议于7月开始瓦解，当时沙特战机试图阻止一架伊朗飞机在萨那降落。随后，胡塞武装宣布对在红海航行的沙特船只实施海上禁令。

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