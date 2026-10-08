老牌车企为何应重视品牌传承价值

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未能意识到其历史传承价值的汽车品牌，可能会挥霍掉这一优势。

经典车型的成功战胜了大胆创新的新款，这为传统汽车公司上了一课。 图片来源：路透社

Volkswagen今年的业绩惨淡，很大程度上是受Porsche的影响。Volkswagen在2022年将Porsche上市，同时保留了75%的股份。今年9月，大众汽车对Porsche进行了60亿欧元（67亿美元）的商誉减值，这是其发布盈利预警中最大的一笔减值，并将其利润率预测下调至最多1%。

Porsche上半年的业绩表现惨淡。汽车交付量同比下降16%至122,306辆。在其曾经最大的市场中国，销量下滑了32%。除了一个车型系列，Porsche所有车型系列的销量都出现了下滑。

标志性跑车911的销量增长了19%，达到30,534辆。这款跑车的名称和经典外形已沿用62年，其销量足以占到Porsche总销量的四分之一。