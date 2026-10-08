老牌车企为何应重视品牌传承价值
未能意识到其历史传承价值的汽车品牌，可能会挥霍掉这一优势。
- 经典车型的成功战胜了大胆创新的新款，这为传统汽车公司上了一课。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
Volkswagen今年的业绩惨淡，很大程度上是受Porsche的影响。Volkswagen在2022年将Porsche上市，同时保留了75%的股份。今年9月，大众汽车对Porsche进行了60亿欧元（67亿美元）的商誉减值，这是其发布盈利预警中最大的一笔减值，并将其利润率预测下调至最多1%。
Porsche上半年的业绩表现惨淡。汽车交付量同比下降16%至122,306辆。在其曾经最大的市场中国，销量下滑了32%。除了一个车型系列，Porsche所有车型系列的销量都出现了下滑。
标志性跑车911的销量增长了19%，达到30,534辆。这款跑车的名称和经典外形已沿用62年，其销量足以占到Porsche总销量的四分之一。
TRENDING NOW
DBS, OCBC, UOB rout lops billions off STI as inflation, rate concerns spook investors
Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose
OCBC sheds S$8 billion in value as shares close nearly 6% down; analysts cautious on banks
Deal between tycoon friends sparks scrutiny of Philippine power sector