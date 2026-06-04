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尽管霍尔木兹海峡被封锁，油价为何未如预测飙升至200美元

石油供过于求、紧急释放国库、美国页岩油热潮以及中国缺席市场等因素共同导致了这一局面

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    • 6月3日，全球基准布伦特原油的交易价格约为每桶96美元。
    • 6月3日，全球基准布伦特原油的交易价格约为每桶96美元。 图片来源：路透社
    Mohan Kuppusamy

    Mohan Kuppusamy

    Published Thu, Jun 4, 2026 · 07:15 AM

    本文由AI辅助翻译

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    伊朗战争爆发后，原油价格出现了一个奇特的现象——尽管霍尔木兹海峡被封锁，且美国实施了海上封锁，油价并未飙升。 

    周三（6月3日），全球基准布伦特原油的交易价格约为每桶96美元。这一价格远低于分析师在美国和以色列于2月28日袭击伊朗时所做出的每桶200美元的悲观预测

    原因之一是战前市场已存在石油供过于求的状况。 今年1月，布伦特原油的交易价格约为每桶66美元。此外，战争爆发时，大量原油已在运往目的地的途中。 

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