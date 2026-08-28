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THE BROAD VIEW

为何加薪也无法留住你的优秀员工

留住人才，并非只靠薪酬

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    • 替换一名员工不仅涉及招聘成本，还需要花费数周时间进行招聘、入职和培训。
    • 替换一名员工不仅涉及招聘成本，还需要花费数周时间进行招聘、入职和培训。 照片来源：商业时报档案照片

    Chiew Chun Wee

    Published Fri, Aug 28, 2026 · 11:33 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    新加坡的金融专业人士是亚洲薪酬最高的群体之一。

    然而，根据特许公认会计师公会（ACCA）的研究，本地不到一半的新加坡专业人士对自己的薪酬感到满意。

    这一数字居高不下，生活成本连续四年在ACCA的“全球人才趋势职场担忧指数”中位居榜首。

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    SingaporeCompensationHR managementAccountantsFinancial services

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