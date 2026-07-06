为何新加坡的劳动力既需要开放性，也需要强大的本地核心

职场整合必须成为一项核心经济能力，以解决国家的人力短缺问题

新加坡的外籍劳动力从2022年的142万人增长了15%，到2025年达到164万人。 照片：商业时报资料图

【新加坡】在6月发布的最新IMD世界竞争力排名中，新加坡总体排名第一。然而，受访的全球企业高管指出，该国劳动力的充足性是其维持长期增长的一个关键弱点。

尽管生产率的提升和人工智能会有所帮助，但没有一个发达经济体能仅凭生产率就完全抵消劳动力萎缩和老龄化的影响。对新加坡而言，人力将日益成为其发展的制约因素。

因此，对外籍人力保持开放是一项经济上的必然选择。