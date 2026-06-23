The Business Times
business-time-50

为何“中国美元”比“石油人民币”更重要

中国货币在全球金融体系中的重要性日益增加，但美元仍占据主导地位。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 2026年3月至4月，中国货物贸易的人民币结算额占总额的比例达到创纪录的33.5%。
    • 2026年3月至4月，中国货物贸易的人民币结算额占总额的比例达到创纪录的33.5%。 图片来源：PIXABAY

    ROBIN HARDING

    Published Tue, Jun 23, 2026 · 06:30 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    “石油美元”一词带有一种力量感。将石油（一种少数人拥有但所有人都需要的商品）与美元（世界最强国家的货币）相结合，便形成了一股不可小觑的货币力量。

    因此，有关因美以对伊朗战争，这些美元将被中国的“石油人民币”所取代的说法，引发了人们对经济和政治力量平衡发生根本性变化的担忧，这并不足为奇。

    中国货币正逐渐成为全球金融体系中更重要的组成部分。然而，就目前而言，它仍缺乏使石油美元如此重要的一个基本要素，远未能威胁到美元作为储备资产的地位。

    此翻译对您是否有帮助？

    CHINAChinese yuanCurrency systemsGlobal financial systemUS dollaroil

    TRENDING NOW

    Altitude Xperience argued that the rooftop space in contention was not considered an unused space.

    Simba ordered to pay S$700,000 in damages to indoor skydiving operator Altitude Xperience for trespass

    Lazada says it will treat impacted employees with the applicable requirements based on the market they are in.

    Lazada cuts about 5% of workforce as part of review across South-east Asia markets

    The transaction is the latest under Singtel’s capital recycling programme Singtel28, which has now unlocked S$6.8 billion.

    Singtel sells S$1 billion in Gulf Development shares

    Some industry watchers wonder if Orchard Road can hold its own next to competing retail destinations, both global and local.

    What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More