为何“中国美元”比“石油人民币”更重要

中国货币在全球金融体系中的重要性日益增加，但美元仍占据主导地位。

2026年3月至4月，中国货物贸易的人民币结算额占总额的比例达到创纪录的33.5%。 图片来源：PIXABAY

“石油美元”一词带有一种力量感。将石油（一种少数人拥有但所有人都需要的商品）与美元（世界最强国家的货币）相结合，便形成了一股不可小觑的货币力量。

因此，有关因美以对伊朗战争，这些美元将被中国的“石油人民币”所取代的说法，引发了人们对经济和政治力量平衡发生根本性变化的担忧，这并不足为奇。

中国货币正逐渐成为全球金融体系中更重要的组成部分。然而，就目前而言，它仍缺乏使石油美元如此重要的一个基本要素，远未能威胁到美元作为储备资产的地位。