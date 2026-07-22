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THE BOTTOM LINE

为什么世界对中国的信任度超过了美国

对美国心存疑虑的国家遍布各大洲，而不仅限于其后院。

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    • 美国总统 Donald Trump 对伊朗反复无常的“史诗狂怒行动”已经疏远了美国所有的朋友和盟友。
    • 美国总统 Donald Trump 对伊朗反复无常的“史诗狂怒行动”已经疏远了美国所有的朋友和盟友。 图片来源：BLOOMBERG

    Edward Luce

    Published Wed, Jul 22, 2026 · 05:50 PM

    本文由AI辅助翻译

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    西方的政治危机可以归结为一个词：不信任。选民对他们的制度感到愤世嫉俗、怀有偏见和愤怒。但这些情绪都是信任丧失的后果。

    对于世界其他国家对美国信任度的急剧下降，人们感受到的紧迫感要小得多。皮尤研究中心（Pew Research Center）的调查显示，在绝大多数受访国家中，中国如今比美国更受信任，这应该敲响警钟。然而，美国依然表现得好像自己是地球上最受敬佩的地方。

    这种声誉的下降并不完全是美国总统 Donald Trump 的原因。不仅仅是美国的声誉在下滑，中国的声誉也一直在上升。

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