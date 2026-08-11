企业是否终将由人工智能CEO掌舵？

机器人领袖的想法是一种对人工智能的极端拟人化，我们必须对此保持警惕。

Anthropic发布了一份长达84页的章程，其中阐述了公司“对Claude特性的愿景”，包括为其人工智能聊天机器人设定的性格特征。 图片来源：纽约时报

OpenAI的首席执行官 (CEO) Sam Altman曾推测，人工智能需要多久才能取代企业中的高层领导团队。Altman在2025年11月接受《Conversations with Tyler》播客采访时说：“如果OpenAI不是第一家由人工智能CEO管理的大公司，那将是我的耻辱。”

Altman并非唯一一个思考企业机器人领袖的人。Mark Zuckerberg透露，他正在训练一个人工智能代理，以部分自动化他作为Meta老板的工作。

由机器学习和神经网络驱动的人工智能CEO，其前景在于能够简化决策过程并改善管理运营。

这一愿景并不新鲜：早在2017年，中国电子商务公司阿里巴巴的首席执行官Jack Ma就已预言机器人商业领袖的崛起。

自那时起，已有几家公司任命了人形人工智能机器人担任首席执行官，其中包括中国视频游戏公司网龙网络 (NetDragon Websoft) 和波兰饮料公司Dictador。尽管这些例子很可能只是伪装成企业战略的宣传噱头，但其背后的理论是，人工智能可以完成人类领袖能做的一切——而且做得更好、成本更低。

然而，对Altman来说，问题并不在于人工智能——你已经可以通过算法流程来运营一家公司——而在于人类。例如，员工可能还没有准备好接受一个有权随意招聘和解雇员工的人工智能CEO。

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出于这个原因，Altman表示，他可以预见自己将继续作为OpenAI的公众形象——一个在其他方面已基本实现自动化的组织的魅力领袖。

人类面孔，人工智能大脑

Altman的愿景与我们所称的“土耳其行棋傀儡的逆转”现象不谋而合，这种现象指的是将人工智能隐藏在人类面孔之后。

最初的“土耳其行棋傀儡”是一个由工程师兼发明家Wolfgang von Kempelen设计和制造的下棋机器。它于1770年在奥地利宫廷首次亮相，旨在给Maria Theresa女皇留下深刻印象。这个装置展示了一个身着奥斯曼服装的人偶坐在一张大柜子上的棋盘后面。这个人偶看起来会下棋，并且通常能击败人类对手。

在近一个世纪的时间里，“土耳其行棋傀儡”在欧洲和美国巡回展出，击败了Napoleon和Benjamin Franklin等杰出人物。最终，Edgar Allan Poe的家庭医生获得了它，并证实了人们长久以来的猜测：这台机器是一个骗局，由一名人类棋手藏在柜子里操控。

在Altman的愿景中，未来的领导力恰好是“土耳其行棋傀儡”的对立面：一家表面上看起来是人类（以Altman作为其友善面孔）但实际上是机械化运营的公司。

在Altman看来，人工智能可以完成人类CEO应该做的所有事情——包括制定企业愿景、传达组织价值观和做出战略决策。但公众只会看到参与其中的人，而看不到幕后的算法。

人工智能时代的领导力

人工智能CEO真的能比人类同行做得更好吗？如果CEO的职责是不惜一切代价最大化效率和追求市场增长，那么答案可能是“是的”。毕竟，人工智能的构建目的就是基于数据中的模式产生高概率的输出。

但大多数人对领导者的期望不止于算法优化——一种没有情感和灵魂的目的-手段逻辑。人们仍然重视真实性、责任感和价值驱动的领导力等流行概念，这表明我们希望从企业领导者身上看到的是一些内在的人性化特质。

正如我们知道计算机在处理数字方面比人类强无数倍一样，我们也知道计算机不具备同理心或道德判断等关键的领导素质。一个基于大型语言模型 (LLM) 的聊天机器人无法发挥真正的领导力，就像洗碗机无法坠入爱河一样。

然而，人工智能CEO或许能够模仿我们期望从优秀领导者身上看到的品质。例如，人工智能CEO有可能说服我们它关心员工，或者它对公司使命有强烈的认同感，就像任何聊天机器人都会说我们想听的话一样。

但这一切都不是真实的。人工智能CEO永远只能是一系列旨在提高运营效率的预测性算法的集合。

反对人工智能的拟人化

人工智能CEO的想法是基于LLM的系统被极端拟人化的一种形式，即把人类的特质、情感或意图赋予非人类的事物。

在谈论没有感知能力的机器时，我们已经使用了人工智能、推理模型和幻觉等术语。在这种情况下使用“领导力”一词并无不同。

人工智能的拟人化造成了一种错觉，即聊天机器人的运作“就像人类领袖一样”。2026年初，美国人工智能公司Anthropic发布了一份长达84页的章程，其中阐述了公司“对Claude特性的愿景”，包括为其人工智能聊天机器人设定的性格特征。

这些特征包括求知欲、温暖与关怀，以及对诚实和道德的坚定承诺——所有这些都是我们通常与优秀领导力联系在一起的品质。

揭穿此类幻想至关重要。这样做可以避免放大“逆向土耳其行棋傀儡”的错觉：即相信人工智能CEO能真正取代一个活生生的企业领袖，并替代他们最典型的人类品质。THE CONVERSATION

Nick Butler是斯德哥尔摩大学斯德哥尔摩商学院的教授，Sverre Spoelstr是隆德大学的组织学教授