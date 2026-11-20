SWITCHING LANES

我们不必永远活成职场要求的模样

作者（左三）热爱观鸟，喜欢探索未知鸟类。他曾为寻访鸟踪到访克兰芝湿地及海外多地。 摄影：LIM SOON HOCK

如今我76岁，但依然期待每天都能做些有意义的事。

黄金岁月让我能更自由地选择如何度过时光，无论是通过工作贡献自己、分享所学、服务社群，还是享受那些丰富我生活的人与事。

最近，我和莱佛士书院的同窗们庆祝了我们自1966年完成O水准会考以来的60周年。许多同学已经退休，享受着旅行、家庭生活和社区服务。

我是少数仍在工作的人之一。我们的人生轨迹各不相同，但都面临着一个值得思考的问题：如何让晚年生活过得充实？

充实的生活不一定包括有偿工作、董事会职务或排得满满的日程。照顾家人、培养新爱好、加入社区团体或成为一名可靠的导师，都能带来充实感。

重要的是，个人要对生活保持兴趣，并与他人保持联系。

以不同目的工作

在这个阶段，工作更多是为了锻炼思维、善用经验，而非赚钱。

董事会的讨论和咨询任务要求我仔细聆听、质疑假设、思考陌生的问题。这对我来说是一种享受的脑力体操，我希望这些能激发思考的智力挑战能让我远离失智症。

我的企业职务也让我与不同国家、行业和世代的人建立联系。经验让我能提出自己的见解，尽管我并不认为自己知晓所有答案。年轻的同事常常能帮助我看到新的可能性。

我曾担任过30多年的总裁、科技创业家和私人投资者，包括曾在Compaq担任亚太区副总裁兼董事总经理。在此期间，我帮助过企业进行上市、并购、加速增长和业务转型。

这些经历的价值超越了我曾担任的职位。从艰难决策、错误和挫折中吸取的教训，可以帮助他人应对他们自己的挑战。我们的价值并不会随着正式职业生涯的结束而终结。

分享经验之谈

在新加坡国立大学（国大）教授创业与领导力课程，同时还为新加坡董事学会等专业网络的成员提供指导，这些都让我有机会传承一部分经验。在过去50年里积累的知识应该被传承下去。

对乐龄人士而言，成为导师是一种很有意义的贡献方式，而且不一定需要通过正式项目。我们可以帮助年轻同事思考职业决策，或鼓励从挫折中恢复的人。有时候，用心倾听比提出建议更有用。

学习也是双向的。年轻人带来新视角，介绍我们不熟悉的技术。乐龄人士应保持学习的意愿，并乐于求助。

作者（中）在新加坡董事学会的一场炉边谈话上。为学会成员提供指导，让他有机会分享自己来之不易的职场经验。 摄影：LIM SOON HOCK

在服务中寻找满足感

公共和社区服务给我带来了深刻的满足感。

通过在国家法院和民众联络所的调解工作，我帮助人们解决了商业、家庭和邻里纠纷。

当双方达成和解时，我为能帮助他们找到前进的方向而感到荣幸——这也提醒我要对自己生活中的平和心存感激。

我也曾担任过15年的太平绅士，并继续为新人证婚。帮助情侣们开启人生新旅程是一件乐事；这让我有机会分享我过去在全国家庭理事会和为父中心担任领导职务时汲取的经验。

服务之门向我们所有人敞开。乐龄人士不必担任机构主席才能有所作为。陪孩子阅读、探望独居者或给一位内向的朋友打电话，都可以是很有意义的贡献。我们都可以献出时间这份礼物。

发现新兴趣

写作让我能够将反思转化为对他人有用的东西。我撰写了六本书——包括一本由乐龄人士讲述故事的选集《Golden Nuggets》——这些书总共为慈善机构筹集了超过300万新元。

但我们不必通过出书来记录我们的故事；录下这些故事或与孙辈分享回忆，都能留下一份珍贵的遗产。

作者（中）说，社区服务能带来深刻的满足感。 摄影：LIM SOON HOCK

另一个乐趣来源是观鸟。五年前，我因椎间盘突出而放弃了高尔夫，从此爱上了观鸟。这项爱好带我走遍了克兰芝湿地等本地景点以及海外多地，去寻找不常见的鸟类。

现在，从London到上海，我的相机伴随我踏上每一次商务旅行，只要时间允许，我就会去观鸟。

观鸟教会我放慢脚步，享受发现的乐趣。对其他乐龄人士而言，这种乐趣可能来自绘画、烹饪或学习人工智能。

我们不必永远活成职场要求的模样。

规划下一章

保持活跃需要判断力。每个人的健康、行动能力和财务状况都不同。在生病或康复期间，参与可以采取更安静的形式：打一通电话、阅读或与朋友进行轻松的活动。

接受帮助可以使持续参与成为可能。

我们也必须愿意放弃不再适合的角色。为了有意义的目标说“是”，有时需要对更多的活动说“不”，以确保我们有时间维系那些构成我们美好生活的核心关系。为我的妻子、孩子、儿媳女婿和孙辈们腾出时间，和任何职业成就一样有价值。

在A计划中，我为他人和金钱工作。在我目前的B计划中，我让别人和金钱为我工作，这让我能更自由地选择如何贡献自己。

在C计划中，我打算在80岁时逐步迈入，希望能将更多时间投入到两个以大写“C”开头的领域——教会（Church）和慈善（Charity），并减少对小写“c”——企业（corporate）事务的投入——同时保留一些我能发挥作用的特定事务。

关键在于，计划是可以演变的。它的价值在于鼓励我深入思考自己想如何生活。

新加坡男性的平均寿命是84岁。理论上，我还有八年可活，但这并非必然。我更愿意将这种不确定性视为珍惜今天的理由。

对于不知从何开始的乐龄人士，可以选择一个力所能及的步骤：联系一位朋友、探索一个爱好、学习一些新事物或提供一小时的帮助。每一步都是期盼明天的理由。

我分享我的历程，是为了鼓励大家积极、快乐地老去。生活中仍有许多值得享受、发现和贡献的地方。“没时间”永远不应成为追求有意义目标的借口。

如果我能在我面前的短跑道上实现垂直起飞，我会抓住这个机会，尽情享受我的人生。

基于这些原因，“退休”二字不在我的词典里。

作者曾任Compaq电脑亚太区副总裁兼董事总经理，现为董事会成员、高级顾问、客座教授和调解员。

“转换跑道”（Switching Lanes）是一个探讨结束全职工作后多元人生的专栏。从寻找新的人生目标到品味新获得的自由，我们正在重新定义退休生活。

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