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THINKING ALOUD

从世界杯的“绿旗”与밈，看懂当今的注意力经济

这项赛事的商业价值，也体现在社交媒体上永存的微小瞬间中。

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Li Yuling

Li Yuling

Published Thu, Jul 16, 2026 · 07:00 AM
    • 在英格兰队的 Jude Bellingham (右) 于四分之一决赛对阵挪威时攻入制胜一球后，球迷们为他高唱《Hey Jude》的视频在社交媒体上迅速走红。
    • 在英格兰队的 Jude Bellingham (右) 于四分之一决赛对阵挪威时攻入制胜一球后，球迷们为他高唱《Hey Jude》的视频在社交媒体上迅速走红。 照片：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】您或许没有观看7月12日英格兰对阵挪威那场精彩的2比1四分之一决赛，但您很可能在社交媒体上看到过关于挪威前锋 Erling Haaland 强力射门的帖子，或是为 Jude Bellingham 的加时赛进球而欢欣鼓舞、高唱披头士乐队《Hey Jude》的英格兰球迷。

    社交媒体的算法就是如此：只要观看一个世界杯相关的短视频，系统便会推送数十个类似内容。

    今年的世界杯为我们洞察现代注意力经济提供了有趣的视角。国际足联（Fifa）估计，全球将有约60亿人——接近世界人口的四分之三——通过电视、流媒体平台或社交媒体关注赛事。

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