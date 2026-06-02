担心就业前景？年轻人应勇于申购预购组屋

在不确定性日益增加的背景下，依靠购买受津贴住房来创造财富。

担心工作保障的年轻人，不应在申购建屋局预购组屋的计划上有所退缩。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】建屋发展局（HDB）即将在2026年6月展开的预购组屋（BTO）销售活动中，将在宏茂桥、碧山、红山、三巴旺和兀兰提供约6900个单位。

毫无疑问，许多符合条件的本地年轻情侣将蜂拥而至，希望在即将到来的BTO销售活动中购得他们的首个安乐窝。而获得一个好的抽签号码对于抢购到心仪单位至关重要。

然而，对许多年轻人来说，生活并不容易。在经历了充满压力的学业竞争后，找到一份合适的永久性全职工作可能充满挑战，尤其是在经济不确定性日益加剧的情况下。