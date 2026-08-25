您的2027年人工智能商业论证是否遗漏了这一项？

随着人工智能导致能力贬值，将组织再造纳入考量至关重要

当思维机器与人类并肩工作时，才艺拓展也应得到同等对待。 图片：REUTERS

在本预算季，首席财务官们正面临复杂的人工智能投资决策。

在不同模型间做出选择，或为图形处理单元制定折旧计划，这些都相对直接。但估算投资回报率却是一个动态变化的目标，Gartner于2026年4月的一项调查便证明了这一点，该调查发现只有28%的人工智能用例达到了预期。

而将实现回报所需的组织能力投资纳入考量，则更为棘手。