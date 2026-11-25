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由于技术发展速度超越了安全保障措施，新加坡银行目前还不允许第三方人工智能代理接入。

新加坡三大本地银行对允许第三方人工智能代理访问银行账户所带来的风险表示担忧。 照片：TAY CHU YI, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

对于我们这些不大可能拥有真人私人助理的人来说，像Meta的Muse这样能独立完成从预订到购物等各项任务的人工智能代理，听起来就像是梦想成真。

然而，自9月份推出以来，其下载量已超过1000万次，这正迅速成为金融机构的风险管理噩梦。

银行有充分的理由感到担忧。人工智能代理可能会迅速将客户存款从低收益储蓄账户转移到其他替代投资选项，从而威胁到银行获得低成本资金的渠道。

在危机时期，这甚至可能加剧银行挤兑的风险。

和其他软件一样，人工智能代理也可能被黑客攻击。它们可能误解指令、犯下错误，或采取用户意想不到的行动。

如果它们能够访问银行账户信息并有权转移资金，那么风险就会大大增加。

目前，JPMorgan Chase和Citi等美国大型银行已经阻止或限制第三方人工智能代理访问其银行账户。

一些银行正在修改用户协议，将代理行为所产生的责任归于用户。

新加坡的星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 也同样敲响了警钟。

在新加坡金融科技节上，新加坡金融管理局 (金管局) 董事经理 Chia Der Jiun 敦促与会者，不要将自己的金融账户信息交给代理。

然而，限制访问并非长久之计。此举旨在为银行争取时间，以研究如何确保人工智能代理对金融账户的访问安全无虞。

用不了多久，银行就会发现自己服务的客户将分为两类：人类，以及他们的人工智能代理。

安全保障措施尚未跟上技术发展的步伐。许多人工智能代理缺乏安全控制机制，银行也几乎无法了解这些代理的身份，或它们获得了哪些授权。

如果你的代理没有按指令行事，银行也无从知晓。

代理行动的速度和规模加剧了这种危险。从晚上睡觉到早上起床的短短时间内，一个人工智能代理就可能已经完成了数千笔交易。

而当出现问题时，责任该由谁来承担？尽管技术在飞速发展，这个问题至今悬而未决。

“了解你的代理” (Know Your Agent) 协议或能保障银行交易安全

正因如此，金管局正未雨绸缪，计划推出一项“了解你的代理”(Know Your Agent) 协议，为人工智能代理安全地执行金融交易铺平道路。

与无限期地阻止访问，或一揽子地授予权限然后让客户承担后果相比，这种平衡的做法更为可取。

金管局传达的信息很明确：这项技术目前还不够安全，但整个行业需要努力寻找解决方案，而不是假装可以永远将代理拒之门外。

在此期间，我们当然可以尝试使用人工智能代理，看看它们如何帮助我们处理工作或日常琐事。

但为了方便而给予它们不受限制的权限来访问银行账户或敏感个人信息，这无异于自寻灾祸。

网络安全最重要的准则是不要相信任何人，尤其不要相信机器。在人工智能以惊人速度发展的当下，我想起了《哈利·波特》(Harry Potter) 中的一句话。

“如果一个东西能自己思考，而你看不见它的大脑在哪，就永远不要相信它，”这部奇幻系列中的 Arthur Weasley 警告说。

我们无须成为一个反对技术的卢德分子，也能理解这些话中的智慧，尤其是在人工智能时代。