“60/40”投资组合失效了吗？如何应对加息与石油冲击

美国联邦储备局（美联储）于9月16日宣布加息，并暗示未来将进一步加息，旨在抑制由中东地区持续能源价格压力所推高的通货膨胀。对于持有传统均衡投资组合的投资者而言，在当前这个与过去二十年截然不同的市场环境中，传统的“60/40”策略是否仍然适用，已成为一个疑问。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 邀请到 StashAway 首席投资官 Stephanie Leung 和富敦资金管理公司 (Fullerton Fund Management) 副首席投资官 Angus Hui，共同探讨持续高利率和石油驱动的通货膨胀对日常投资组合及退休规划的实际影响。

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为何债券收益率上升并非暂时现象，而是一种结构性常态化 Leung 解释了期限溢价 (term premium) 自金融危机以来如何被压缩至接近零的水平，如今正回归其约1%的历史平均水平，以及为何美国的财政赤字使这一转变具有持久性。

为何黄金在现代均衡投资组合中应占有一席之地 随着美国债务占国内生产总值 (GDP) 的比率预计将攀升至120%，Leung 阐述了黄金可作为债券替代品的理由。黄金在历史上年均回报率约为10%，同时能够对冲货币和通胀风险。

为何隐藏风险不仅限于油价头条新闻 Hui 解释了能源冲击如何使央行的决策变得复杂，不均衡地挤压企业利润空间，并暴露出英国、法国等国家与新加坡的3A级稳定性相比，其财政状况更为薄弱。

为何预测收益率顶部是徒劳之举 拥有24年投资组合管理经验的 Hui 坦言，他从未见过任何人能成功预测市场顶部。他解释了为何循序渐进、有计划的再投资方法，优于等待所谓的完美入场时机。

如何对投资组合进行有效的“体检” 从合理配置投资资产规模到识别集中度风险，Hui 提供了一个投资者可以自行应用的、实用且可重复的框架。

旧的规则正在改变，本次对话将探讨取而代之的新策略。欢迎立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：StashAway 首席投资官 Stephanie Leung 与富敦资金管理公司副首席投资官 Angus Hui

编辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

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