价值7万新元的关键问题：如何掌握家庭财务新顺风

2026年的国庆群众大会为新加坡家长们带来了真正的转变。政府的支持方式从一次性的一次性婴儿花红，转变为可预测、长达16年、每个孩子总额近7万新元的持续性援助。这是一笔可观的金额。问题不在于这笔钱是否有帮助，而在于家庭是否会战略性地使用它，还是任其在日常开销中悄然耗尽。

在本期《商业时报》播客节目 Money Hacks 中，Howie Lim 与 SingSaver 新加坡区域经理兼董事总经理 Ayush Goyal 探讨了如何清晰地审视这一新的财务结构，并避免随之而来的行为陷阱。

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为何将这笔钱视为一笔总额是家长们犯的第一个错误 Goyal 将7万新元分为两个截然不同的部分：4.2万新元的可支配资金和2.8万新元的指定用途资金。他解释了为何家长需要将存入银行的款项与为未来预留的款项分开管理。

为何生活服务产业群的蔓延是可预测政府支持带来的最大心理风险 当定期的补贴开始让人感觉像是薪水时，储蓄行为就会在不知不觉中发生危险的改变。Goyal 解释了为何在钱到账前就为其规划好用途至关重要。

为何每年投资2000新元，持续16年，可能增值至5万新元 Goyal 详细分析了尽早开始投资的计算方法，并解释了为何投资窗口会根据孩子的年龄迅速缩短。

为何更高的可预测性应会缩小您的预防性缓冲金 Goyal 明确区分了两者，并解释了为何无论是否有保障支持，家庭仍需要保有六个月的真正应急储蓄。

家长应在哪些特定年龄里程碑重新调整财务计划 从出生到六岁，然后是七岁、十三岁，再到十六至十七岁的关键交接期。Goyal 提供了一个只需十五分钟的简单年度评估框架。

当援助创造的是依赖性而非选择权时，它就会变得危险。本期节目将帮助家长确保从正确的角度来思考这一切。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Ayush Goyal，SingSaver 新加坡区域经理兼董事总经理

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

由《商业时报》、SPH Media 旗下 BT Podcasts 出品

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