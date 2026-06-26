人工智能投资热潮是否依然稳固？为何石油可能带来下一个意外之喜

韩国综合股价指数（Kospi）暴跌10%，随后芯片制造商市值飙升4000亿美元。大型科技公司回吐早前涨幅，拖累纳斯达克指数下跌。黄金价格顽固地停留在4000美元的心理关口下方。一项和平协议虽然重开了霍尔木兹海峡，但仍留下许多悬而未决的问题。这一周，市场上几乎所有主流投资策略的信念都受到了考验。

在本期《商业时报》播客节目 Market Focus Weekly 中，Howie Lim 与 BNY Investments 亚洲宏观和投资策略主管 Aninda Mitra 展开对话。这场对话令人耳目一新，它勇于挑战市场主流共识，并就市场未来走向提出了一些真正具有逆向思维的见解。

收听理由

为何 AI 投资热潮依然稳固，但集中押注充满危险

芯片需求在结构上保持强劲，韩国和台湾的生产商依旧牢牢掌控着供应。然而，类似 DeepSeek 的颠覆性时刻随时可能重演，Mitra 明确指出了潜在风险所在。

为何科技巨头从“现金牛”转为“现金消耗大户”至关重要

“科技七巨头”及其他大型科技公司正在大举借贷，以资助人工智能基础设施建设。Mitra 解释了这对不同资产类别的影响，以及为何在信贷方面有必要保持谨慎。

为何石油市场可能走向供应过剩，而非再次出现供应冲击

随着阿联酋退出石油输出国组织（OPEC），伊朗可能提高产量，加上其他供应国的介入，Mitra 提出了一个反直觉的观点：油价可能会跌至远低于当前期货市场定价的水平。

为何黄金令人大失所望的表现合乎情理

货币贬值交易已经退潮。Mitra 详细解释了其原因，以及需要满足哪些条件，黄金才能重获其避险资产的地位。

这场对话证明，市场共识所在之处，未必就是机遇所在。立即收听。

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撰稿及主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Aninda Mitra，BNY Investments 亚洲宏观和投资策略主管

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品

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