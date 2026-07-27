人工智能：是奉承者还是金融天才？何时该信任AI

一款投资应用的最佳功能，可能不是让您能多快地进行买入操作，而在于它能多有效地阻止您做出五分钟后就会后悔的决定。这就是 8FIGURES 背后的理念。它是一个人工智能 (AI) 平台，旨在扮演一个五人委员会的角色，集投资组合经理、税务顾问、理财规划师、股票研究分析师和风险官于一身，尽在您的掌握之中。

在本期《商业时报》的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 与 8FIGURES 创始人 Andrew Izyumov 进行对话，探讨了人工智能是否真正值得信赖以处理您的财务决策，它在哪些方面比人类顾问做得更好，以及其局限性又在何处。

收听理由

为何理财建议中的激励陷阱，是个比多数人想象中更严重的问题

券商在您交易更频繁时赚取收益。人类顾问的收入通常来自其管理资产的一定比例。Izyumov 解释了 8FIGURES 的每月20美元固定费用如何彻底改变了这一模式。

为何最优秀的投资者分析速度快，但决策速度慢

Izyumov 明确区分了交易和投资的不同，并解释了为何“刻意摩擦”（即在行动前故意停顿）是一种功能优势，而非缺陷。

为何AI代理之间会相互辩驳，以及这为何是设计的核心

8FIGURES 核心的多代理系统中，不同的人工智能角色会相互检验彼此的推理过程。Izyumov 解释了这在实践中是如何运作的，以及为何您可以观察到整个过程的展开。

情绪化决策是AI旨在捕捉的最常见理财错误

Izyumov 拥有超过20年的投资经验，包括曾在高盛 (Goldman Sachs) 任职。即便如此，他有时仍会做出情绪化的决定。而这正是人工智能旨在解决的问题。

无论您是否信任人工智能来管理您的资金，这次对话都将让您对“谁在真正为您提供理财建议”这个问题产生新的思考。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Andrew Izyumov, 8FIGURES 创始人

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由《商业时报》旗下 BT Podcasts 与 SPH Media 联合出品

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