人工智能：是奉承者还是金融天才？何时该信任AI

本文由AI辅助翻译
一款投资应用的最佳功能，可能不是让您能多快地进行买入操作，而在于它能多有效地阻止您做出五分钟后就会后悔的决定。这就是 8FIGURES 背后的理念。它是一个人工智能 (AI) 平台，旨在扮演一个五人委员会的角色，集投资组合经理、税务顾问、理财规划师、股票研究分析师和风险官于一身，尽在您的掌握之中。
在本期《商业时报》的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 与 8FIGURES 创始人 Andrew Izyumov 进行对话，探讨了人工智能是否真正值得信赖以处理您的财务决策，它在哪些方面比人类顾问做得更好，以及其局限性又在何处。
收听理由
- 为何理财建议中的激励陷阱，是个比多数人想象中更严重的问题
券商在您交易更频繁时赚取收益。人类顾问的收入通常来自其管理资产的一定比例。Izyumov 解释了 8FIGURES 的每月20美元固定费用如何彻底改变了这一模式。
- 为何最优秀的投资者分析速度快，但决策速度慢
Izyumov 明确区分了交易和投资的不同，并解释了为何“刻意摩擦”（即在行动前故意停顿）是一种功能优势，而非缺陷。
- 为何AI代理之间会相互辩驳，以及这为何是设计的核心
8FIGURES 核心的多代理系统中，不同的人工智能角色会相互检验彼此的推理过程。Izyumov 解释了这在实践中是如何运作的，以及为何您可以观察到整个过程的展开。
- 情绪化决策是AI旨在捕捉的最常见理财错误
Izyumov 拥有超过20年的投资经验，包括曾在高盛 (Goldman Sachs) 任职。即便如此，他有时仍会做出情绪化的决定。而这正是人工智能旨在解决的问题。
无论您是否信任人工智能来管理您的资金，这次对话都将让您对“谁在真正为您提供理财建议”这个问题产生新的思考。立即收听。
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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Andrew Izyumov, 8FIGURES 创始人
剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh
本播客由《商业时报》旗下 BT Podcasts 与 SPH Media 联合出品
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ABOUT THE PODCAST
Money Hacks is a crisp, weekly podcast hosted by Howie Lim. Every Monday, it unpacks personal finance strategies and investing insights through conversations with expert guests. Whether it’s navigating employee perks, finding resilient sectors, or exploring value-based investing, listeners get actionable financial wisdom without the waffle.
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