揭开机构投资的面纱：银行不愿让你知道的资产配置内幕

机构投资者设计的投资组合着眼于未来数十年，而非单个季度。相比之下，零售财富管理产品往往从一个既有产品出发进行反向推销，通过几个风险承受能力问题，便将投资者简单地归入预设的几个类别中。大型资本的实际投资方式与销售给普通投资者的产品之间存在的这种错配，正是本期播客探讨的主题。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 与 Arki Finance 创始人、前机构投资专业人士 David Ng 对话，探讨机构投资与零售投资之间的结构性差距，以及弥合这一差距的真正方法。

收听理由

产品优先 vs 客户优先 David Ng 解释了为什么机构资产管理总是从客户的目标和限制条件出发，而零售财富管理却常常始于一个寻找买家的预设产品。

真正的多元化 vs 分散下注 拥有更多基金并不等同于降低风险。David Ng 剖析了为何购买多个投资于相同标的公司的产品，只会制造多元化的假象，而无其实质。

为何机构会设立散户所没有的“护栏” 自信、恐惧和贪婪影响着每一个人，包括专业人士。David Ng 解释了投资授权和风险限制如何保护机构投资组合免受人性偏见的影响，而这是个人投资者难以复制的。

为何追逐基准是完全错误的目标 一位计划在24个月内为孩子筹集教育基金的散户投资者，并不需要跑赢标普500指数 (S&P 500)。David Ng 主张，投资应以实现特定的人生里程碑为优化目标，而不是像对冲基金那样追求回报最大化。

机构投资与零售投资之间的壁垒，并非如看上去那般牢不可破。本期节目将向您展示如何站在另一边思考。欢迎立即收听。

在 bt.sg/podcasts 发现更多节目。有任何反馈？请发送邮件至 btpodcasts@sph.com.sg。

---

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：David Ng，Arki Finance 创始人

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品

---

每周一敬请关注 BT Money Hacks 播客：

频道： bt.sg/btmoneyhacks

亚马逊： bt.sg/mham

苹果播客： bt.sg/oeXe

Spotify： bt.sg/oeGN

YouTube Music： bt.sg/mhyt

网站： bt.sg/moneyhacks

请注意：本播客仅旨在提供一般信息。SPH Media 对因依赖本播客或使用第三方产品和服务而造成的任何损失概不负责。请咨询专业顾问以获取独立建议。

---

探索更多 BT 播客系列：

BT Correspondents： bt.sg/btcobt

BT Market Focus at： bt.sg/btmktfocus

BT Podcasts at： bt.sg/pcOM

BT Lens On： bt.sg/btlenson