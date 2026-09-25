债券、石油、人工智能与铜：解读变动中的全球经济分歧信号

尽管科技股因人工智能的前景而飙升，但金融市场正面临一个更为严峻的潜在现实：美国国债收益率创下数十年新高，油价在100美元上方剧烈波动，全球债务市场也面临着持续的结构性压力。投资者究竟是在为真正的长期生产力增长定价，还是在系统性风险积聚的同时，仅仅追逐又一个短暂的炒作周期？在本期《商业时报》播客节目《Market Focus Weekly》中，记者 Howie Lim 与 Western Asset Management 新加坡投资管理主管 Desmond Fu 坐下来，深入探讨在利率“高位更持久”的环境下，真正的价值究竟在何处。

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生产力滞后与被压缩的时间线 人工智能无疑是一次巨大的技术飞跃，堪比从传真到电子邮件，或从2G到3G的转变。然而，历史表明，变革性技术需要数年而非数月的时间来重塑组织工作流程，并最终转化为实际的企业盈利能力。但现代市场正在激进地压缩这一时间线。通过过早地为远期收益定价，投资者可能会忽略技术在实际应用过程中遇到的阻力。

“高位更持久”环境下的结构性重定价 除了技术领域的乐观情绪，宏观环境也正在发生根本性转变。主权债券市场并未崩溃，而是在为高利率环境进行结构性重定价。在通胀持续、经济增长具有韧性以及数十年极度宽松的货币政策终结的背景下，耐心的央行资本正在让位于对价格更敏感的私人投资者。与此同时，大宗商品市场也出现了分歧信号：在高实际利率的压力下，不产生收益的黄金价格下滑，而工业用铜价格则攀升至接近历史高点。这凸显了纯粹的货币性资产与实体供应限制之间的分化日益加剧。

应对“有管理的相互依存”关系 地缘政治动态进一步增加了复杂性。从动荡的能源走廊到中美在稀土等关键供应链上的战略博弈，全球市场必须适应一种“有管理的相互依存”关系。在这样的环境中，评估企业的持久性和供应链的安全性变得至关重要。

从人工智能的预期、债券市场的转变、石油的波动性，到“高位更持久”经济环境下的利率问题，本期播客抓住了所有热点话题，助您自信地驾驭市场。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

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嘉宾：Desmond Fu, Western Asset Management 新加坡投资管理主管

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

BT Podcasts、《商业时报》、SPH Media 联合出品

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