本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
购买较便宜的汽车可获得高达 15,000 新元的返利；购买较昂贵的汽车则需多付高达 15,000 新元。这就是陆路交通管理局 (陆交局) 在十月第一周提出的建议背后的核心理念，该建议旨在将拥车证制度下的 A 组和 B 组合并。对大众市场买家而言，这听起来像个好消息。但更难回答的问题是，在投标竞价环节会发生什么？
这些建议尚未最终敲定。在本期《商业时报》的播客节目 TransportBT 中，Derryn Wong 将与汽车业顾问及前汽车业高管 Say Kwee Neng 对话，后者曾亲自参与拥车证市场投标。他们将探讨这些调整旨在解决什么问题，又有哪些问题可能未被触及。
收听看点
- 两大组别的由来
Say 回顾了自 1999 年以来的历史，并阐述了汽车业如何不断寻找规则的漏洞。
- 另辟蹊径的解读
许多人注意到 A 组和 B 组的价格日趋接近。Say 对这一现象有另一种解释，而这种解释将改变我们看待这项建议的视角。
- 谁是真正的定价者
Say 从内部视角观察过投标活动的最后几分钟。他将解释谁在主导价格，以及合并组别为何对他们至关重要。
- 拥车与用车的权衡
Say 对于拥车成本和用车成本应如何平衡有自己的看法，并明确指出了他所不愿看到的结果。
- 价格将飙升至何处
Wong 提问 20 万新元的价格是否指日可待。Say 的回答远不止于陆路交通管理局 (陆交局) 层面的问题。
如果您正在考虑购车，或者只是好奇拥车证价格为何持续攀升，那么在您投标前，Say 的观点值得一听。欢迎立即收听。
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撰稿与主持：Derryn Wong (derrynwong@sph.com.sg)
嘉宾：Say Kwee Neng，汽车业顾问及前汽车业高管
剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro
制作：Derryn Wong, Nicole Teo, Rachna Raghu & Chai Pei Chieh
本播客由《商业时报》及 SPH Media 旗下的 BT Podcasts 出品
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