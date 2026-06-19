政策完全灵活的美联储、日本央行历史性加息及新加坡的滞胀问题

本周，市场有大量信息需要消化。美伊和平协议签署数小时后，油轮通过了重新开放的霍尔木兹海峡，推动股市出现释压性反弹，但与此同时，新任美联储主席却暗示未来的政策路径将更难预测。此外，日本进行了三十年来最大幅度的加息，中国经济呈现两极分化，新加坡也面临着自身的滞胀问题。这一切都让本周的市况难以一言蔽之。

在本期《商业时报》播客节目 Market Focus Weekly 中，主持人 Howie Lim 邀请了 PhillipCapital 的投资组合经理 Pete Tan，共同解读当前市况，并回顾 Tan 在第39期节目中提出的“最坏时期已经过去”的观点。

收听看点

为何一位“政策完全灵活”的美联储主席会让市场更难预测，而非更容易 美国联邦储备局（简称美联储）主席 Kevin Warsh 放弃了前瞻性指引，转而强调生产力。Tan 解释了为何这一转变可能意味着未来波动性会加剧而非减弱，以及投资者应该关注什么，而不是苦等那些可能不会出现的信号。

为何日本31年来最大幅度的加息如同走钢丝，而非庆祝胜利 日本央行（BOJ）正试图在不惊动债券市场的情况下，抗击通胀并支撑日元。Tan 分析了其中的时序风险，这种风险可能使一项审慎的政策看起来像是落后于形势。

为何通胀上升与增长放缓并存，使新加坡金管局不太可能放宽政策 Tan 解释了为何当前背景提高了任何宽松政策的门槛，以及这对密切关注抵押贷款利率的人意味着什么。

SpaceX 的重磅上市，是否能揭示更广泛的市场流动性状况 Tan 对此有一个明确的答案，而这个答案与大多数头条新闻的看法不同。

地缘政治引发的释压性反弹，正与能源、通胀和央行信誉等一些真正棘手的问题相冲突。Tan 将帮助我们厘清哪些问题最为重要。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Pete Tan，PhillipCapital 投资组合经理

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由《商业时报》旗下 BT Podcasts 与 SPH Media 联合出品

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