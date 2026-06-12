鹰派美联储、高通胀与脆弱货币：解析亚细安微妙的平衡之术

本周，对中东和平协议的期盼推动了亚洲市场上涨，油价跌至两个月低点，美元也随之走弱。然而，在这份宽慰之下，该地区仍在应对持续数月的能源冲击所带来的后果。区域内各国的通胀形势大相径庭，而美联储的态度也在极短时间内从讨论降息转为讨论加息。

在本期《商业时报》播客节目《Market Focus Weekly》中，主持人Howie Lim与汇丰银行亚细安高级经济师Yun Liu进行对谈。Yun Liu形容该地区正处于一个关键时刻，同时受到地缘政治紧张局势、供应链重组以及人工智能生产力发展初期的共同影响，她将为我们剖析当前局势。

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为何当前东南亚的通胀形势如此不均衡 菲律宾的通胀率已超7%，越南超5%，而新加坡和马来西亚则相对坚挺。Liu解释了能源依赖性如何成为各经济体之间的明显分界线。

为何自战争开始以来，马来西亚的燃料津贴增长了十倍 财政支持可以在短期内保护消费者，但Liu坦言这种方法有其局限性，并分析了未来可能面临的痛苦抉择。

新元的避险天堂地位在压力下是否依然稳固 随着美元再度走强，Liu解释了为何新加坡的处境与其他新兴市场不同，以及汇丰银行自身的预测揭示了哪些信息。

为何人工智能的发展为亚细安部分地区的贸易提供了意想不到的支撑 韩国、台湾、新加坡乃至越南正以不同方式从中受益。Liu解释了哪些经济体有望继续抓住这一上升机遇。

这是一个承受压力的地区，但其自身也并非没有韧性。本次对谈将为您剖析这两方面。立即收听。

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Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Yun Liu，汇丰银行亚细安高级经济师

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

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