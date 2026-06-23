极地与未来：前Dyson首席执行官畅谈汽车行业与单人南极探险
前Dyson首席执行官Roland Krueger探讨了他艰苦卓绝的单人南极探险经历如何塑造其领导风格，并分享了对汽车行业及电动汽车未来的深刻见解。
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1907年的一则招聘启事这样写道：薪资微薄，酷寒难耐，长夜漫漫，危机四伏，若能生还，或可名扬天下。这是Ernest Shackleton为南极探险招募队员的广告。一个世纪后，我们的嘉宾两次响应了类似的召唤，而他同时还执掌着全球一些规模最大的汽车和科技公司。
在本期《商业时报》播客栏目BT Correspondents的子节目TransportBT中，主持人Derryn Wong与Roland Krueger展开对话。Roland Krueger是Dyson的前首席执行官，也曾在BMW、Nissan和Infiniti担任领导职务，经验丰富。他同时也是首位独自滑雪抵达南极的德国人。去年，Krueger更是开辟了一条穿越南极毛德皇后山脉的前人未至之路。
为何值得一听
- 极地探险中帐篷的一次破损教会了他何为责任感 Krueger描述了一个真正危及生命的时刻，并解释了为何这件事塑造了他如今的团队领导方式。
- 为何Dyson放弃电动汽车项目并非失败之举 当时其原型车的续航里程已达1000公里，并且可以正常行驶。Krueger解释了放弃该项目背后的主动资本配置决策，以及为何这一决定最终对公司有利。
- 像BMW和Nissan这样的传统汽车制造商应如何应对行业颠覆并生存下来 Krueger的建议是，不要盲目追逐每一个潮流，而应在做出大胆决策前，识别并加倍投入核心优势。
- 为何一名队员在南极探险前必须吃掉两个披萨、堆积如山的意面和浇上蛋黄酱的半升香草冰淇淋 没错，这是真事，Krueger会详细解释原因。
这场对话在企业战略和人类生存挑战的背景下，穿梭于冒险与挑战之间，其中蕴含了丰富的领导力智慧，或许值得您收听两遍。立即收听。
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撰稿与主持：Derryn Wong (derrynwong@sph.com.sg)
嘉宾：Roland Krueger，Dyson前首席执行官
剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作：Derryn Wong, Howie Lim & Chai Pei Chieh
本播客由SPH Media旗下《商业时报》的BT Podcasts出品
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ABOUT THE PODCAST
BT Correspondents brings together some of The Business Times’ most trusted columnists in a single series. Featuring Mark to Market, WealthBT, TransportBT, and PropertyBT, weekly episodes deliver expert analysis and clear perspectives on stocks, wealth, mobility, and real estate. It is essential listening for professionals who want context, clarity, and depth.
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