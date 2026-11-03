如何打破新加坡的IPO魔咒

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
新加坡股市势头正盛，海峡时报指数持续上涨，企业也在不断释放价值，但新上市公司似乎并未分享到这份喜悦。今年大部分的首次公开售股 (IPO) 目前的股价都已跌破发行价，这对于一个多年来努力吸引更多公司上市的市场而言，无疑是种尴尬。
在本期《商业时报》播客栏目 BT Correspondents 的 Mark To Market 节目中，Ben Paul 探讨了为何新上市公司屡屡受挫，以及监管机构可以采取哪些措施。他从最新上市公司 Mi Material 的案例说起，该公司在上市首日仅以比1.80新元的IPO价格高出1%的股价收盘。
收听亮点
- 一场与新股无缘的涨势 截至节目录制时，今年只有10家公司上市，其中七家的股价已跌破其IPO价格。Paul 探讨了各种可能的解释，从定价过高、全球利率上升，到未能引起本地投资者共鸣的商业故事。
- 强大后盾也非万全之策 尽管 Jusco 获得了“股市发展计划”资助的基金作为基石投资者支持，但其目前的股价已不到IPO价格的一半。Paul 认为，单靠更多的刺激措施似乎是不可持续的。
- 发行经理成为焦点 Paul 建议新加坡金融管理局 (MAS) 和新加坡交易所 (SGX) 审查，为追求费用而采取的行动是否正在损害投资者信心，并建议将发行经理的利益与公司上市后的表现挂钩。
- 值得围绕其发展的“定海神针” 新加坡的房地产投资信托 (Reit) 领域是围绕强大的本地发起人发展起来的。Paul 建议，银行业可以为金融科技公司的上市扮演同样的角色，并解释了为何充满活力的半导体产业集群应有助于 Mi Material 站稳脚跟。
本期节目就市场复苏能否惠及IPO渠道提出了尖锐的看法。欢迎立即收听。
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撰稿与主持：Ben Paul (benpaul@sph.com.sg)
剪辑：Claressa Monteiro & Rachna Raghu
制作：Ben Paul, Rachna Raghu & Chai Pei Chieh
本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品
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