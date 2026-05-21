如何像F1车手、流行巨星和亿万富翁一样出行

本文由AI辅助翻译
除了事业成功、家财万贯，Taylor Swift、Elon Musk 和 Max Verstappen 还有什么共同点？答案在于他们的出行方式——早已将头等舱远远甩在身后。私人航空，或业内所称的公务航空，完全自成一个世界。虽然它长期以来都与某种特定的财富阶层联系在一起，但真正使用它的人群可能会让你感到惊讶。
在本期《商业时报》播客节目 TransportBT 中，主持人 Derryn Wong 与全球领先公务航空公司之一 Vista 的亚太区总裁 Crystal Wong 对话，揭开这个在亚太地区增长速度几乎超过全球任何其他地区的行业的神秘面纱。这是一场关于时间、金钱以及顶级飞行体验背后真正所需的精彩对话。
收听理由
- 私人航空的实际成本与定价模式 从保证可用性的会员计划到临时包机服务，Wong 详细解析了各种选项并给出了具体价格。每小时约15,000美元只是起步价，但具体细节至关重要。
- 谁在搭乘私人飞机？答案可能出乎你的意料 在不同住所间穿梭的家庭、凭借人工智能（AI）发家且未满30岁的创始人，以及同时在各大洲运营两架飞机的财富500强公司。Wong 描绘了一个远超名人刻板印象的客户群体。
- 为何亚太地区是当今最激动人心的公务航空增长市场 Vista 的最新业绩显示，其亚太区业务增长了25%。Wong 解释了增长背后的驱动因素，以及为何在亚洲企业主中，对乘坐私人飞机的负面看法正悄然消失。
- 环球8000机型的独特之处及其对长途旅客的重要性 客舱压力、飞行疲劳，以及让您在着陆时感觉不那么疲惫背后的工程设计。
时间才是真正的奢侈品。本期节目将为您精准解读该行业如何“销售”时间。立即收听。
欲收听更多节目，请访问 bt.sg/podcasts。
撰稿与主持：Derryn Wong (derrynwong@sph.com.sg)
嘉宾：Vista 亚太区总裁 Crystal Wong
剪辑：Howie Lim 和 Claressa Monteiro
制作：Derryn Wong、Howie Lim 和 Chai Pei Chieh
本播客由新加坡报业控股媒体（SPH Media）旗下《商业时报》（The Business Times）的 BT Podcasts 出品
ABOUT THE PODCAST
BT Correspondents brings together some of The Business Times’ most trusted columnists in a single series. Featuring Mark to Market, WealthBT, TransportBT, and PropertyBT, weekly episodes deliver expert analysis and clear perspectives on stocks, wealth, mobility, and real estate. It is essential listening for professionals who want context, clarity, and depth.
