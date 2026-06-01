流动性：焦虑症的解药

通货膨胀正以预算无法单独吸收的方式层层叠加。更高的汽油成本、天价的拥车证（COE）价格、不断上涨的电费以及似乎每月都在攀升的杂货账单。这些都不是单一的灾难性事件，但它们共同作用，正在悄悄侵蚀许多新加坡人自认为拥有的财务缓冲。表面上财务稳健与实际上做好财务准备之间的差距，比大多数人意识到的要大。

在本期《商业时报》的播客节目Money Hacks中，Howie Lim与Chocolate Finance创始人兼首席执行官Walter de Oude对话，探讨了为何流动性已不再是一种偏好，而更像是一种生存工具。de Oude多年来一直在思考这个具体问题，他直言不讳地指出了那些让人们陷入风险的习惯。

为何收听

为何拥有应急储蓄并不自动意味着您已做好准备

钱可能存着，但如果被锁定在保险保单中、捆绑在交易所交易基金（ETF）里或存放在定期存款中，当您最需要时，它可能无法真正动用。de Oude解释了储蓄与真正流动性之间的区别。

为何如今的财务压力更可能源于小额成本的累积

上升的通货膨胀并非以单一账单的形式出现。de Oude描述了汽油、杂货和水电费等方面的渐进式增长，如何在大多数人注意到之前，悄然累积成真正的财务压力。

“三至六个月”法则及其具体应用

de Oude提供了一个简单实用的框架，用于计算您应持有多少可动用现金，以及应将这些现金存放在何处，以确保其既安全又能赚取不错的收益。

de Oude似乎无法帮助人们摆脱的一个顽固习惯

对起步的恐惧比大多数人承认的更为普遍。de Oude坦率地指出，惰性是实现真正财务准备的最大障碍。

财务上井井有条与财务上做好准备并非一回事。本期节目将帮助您弄清楚自己究竟属于哪一种。立即收听。

Money Hacks是《商业时报》的旗舰个人理财播客。可在 bt.sg/podcasts 收听往期节目。有急切想问的问题或节目创意？请发送邮件至 btpodcasts@sph.com.sg 联系团队。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Walter de Oude, Chocolate Finance 创始人兼首席执行官

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品

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